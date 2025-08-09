Cierre del BDA: Presupuesto para créditos agropecuarios se reduciría en 75%

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El proyecto de presupuesto general del Estado para 2026 contempla un recorte para el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), una entidad condenada a la desaparición.

El monto destinado a los créditos agropecuarios que otorga la entidad se reduciría en un 75.1%, comparado con el señalado por ley en 2025.

La cartera total de este tipo de créditos propuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el BDA es de $15.9 millones, de cara a la próxima vigencia fiscal. El año anterior, al mismo renglón se destinaron $63.9 millones. La millonaria reducción coincide con los planes del Ejecutivo de cambiar la entidad, de banco a instituto.

El plan de convertir el BDA en el Instituto de Fomento Agropecuario eliminará su función crediticia y reducirá personal.

No obstante, la reducción en el presupuesto fue menor en el destinado funcionamiento. De $31.6 millones en funcionamiento en 2025, pasaría a $25.3 millones en 2026. Un recorte de $6.3 millones.

En su conferencia de prensa del pasado 31 de julio, el presidente de la República, José Raúl Mulino, se refirió a la entidad y fue enfático al señalar que, bajo su administración, no se desprotegerá al productor nacional de arroz —uno de los sectores más sensibles del agro panameño—, pero advirtió que el modelo de financiamiento del BDA “no podía seguir”.

Según Mulino, en la entidad se ha dado una operación financiera “irresponsable”. Al mismo tiempo, señaló que “de banco solo tiene el nombre”.

La cartera crediticia del BDA, según sus estadísticas publicadas al cierre de mayo, mostraba que se aprobaron 22.4 millones de dólares en préstamos y se habían desembolsado 13.9 millones; para una cartera activa total de 174.7 millones de dólares con una morosidad del 3.4%, equivalente a 5.9 millones de dólares.

Desde el Ejecutivo se prevé que el proceso de reestructuración total del BDA tome un año y culmine con la creación del Instituto de Fomento Agropecuario.

Por otro lado, el pasado 23 de julio se empezaron a ejecutar cierres escalonados de oficinas de la entidad a nivel nacional.

“En cumplimiento de una política de contención del gasto, se ha tomado la decisión de realizar el cierre provisional de algunas sucursales en distintas provincias del país. Estas oficinas cerrarán sus puertas de forma progresiva y sus operaciones serán atendidas físicamente desde agencias cercanas”, reza un comunicado de la entidad que dio el anuncio.

