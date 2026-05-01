Cinco impactos de los altos precios del petróleo en la vida cotidiana de las personas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los precios del petróleo se han disparado hasta su nivel más alto desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022, generando preocupación a nivel mundial tras conocerse que el Ejército de Estados Unidos presentará al presidente Donald Trump nuevas opciones para actuar contra Irán.

Según el sitio de noticias Axios, el Mando Central de Estados Unidos ha elaborado planes para una serie de ataques “breves y contundentes” con el objetivo de forzar un avance en las conversaciones con Teherán.

La BBC se ha puesto en contacto con el Pentágono y la Casa Blanca para solicitar comentarios.

Pero el posible impacto va mucho más allá de los precios del combustible. Los expertos señalan que el mecanismo es una reacción en cadena: cuando sube el precio del petróleo, los efectos se extienden a toda la economía global.

El aumento del precio del petróleo “tiene un efecto dominó no solo sobre el crudo, sino también sobre los productos vinculados al petróleo, la inflación y, básicamente, todos los aspectos de nuestra vida cotidiana”, explica Naveen Das, analista senior de petróleo en la plataforma de datos y análisis Kpler.

“Es posible que empecemos a ver más titulares sobre intentos de volver a desescalar la situación”, añade.

1. El petróleo se vuelve más caro

Este es el punto de partida. Los precios del crudo suben debido a las preocupaciones sobre el suministro, los conflictos geopolíticos o la especulación en los mercados.

El crudo Brent subió brevemente casi un 7%, hasta superar los $126 por barril, antes de retroceder hasta situarse en torno a los $116 en la sesión europea. Los precios han subido esta semana a medida que se estancan los esfuerzos de paz y el estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado, lo que ha hecho subir los costos del combustible para los conductores.

Antes de que comenzara el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, el crudo Brent cotizaba en torno a los $70 por barril, es decir, un 44.4% menos que el máximo alcanzado el jueves.

El petróleo crudo es el componente clave de la gasolina y el diésel, lo que significa que el aumento de los precios al por mayor se refleja rápidamente en los surtidores.

El contrato del Brent para entrega en junio vence este jueves a las 23:00 GMT. El de julio, que es actualmente el más negociado y fija el precio del crudo para los próximos meses, rondaba los $110 por barril.

2. Suben los derivados del petróleo

El alza del petróleo fuerza la subida de los precios de los alimentos, porque encarece el precio de los fertilizantes y del transporte. / Getty Images

El petróleo no solo se utiliza como combustible, sino que también es un insumo clave en una amplia gama de productos. En consecuencia, el aumento de los precios del crudo se traduce en mayores costos de producción en sectores como el combustible de aviación, los plásticos y los envases, así como los productos químicos y los fertilizantes.

Los gobiernos han advertido que los hogares podrían enfrentarse a un aumento de las facturas de energía, los precios de los alimentos y las tarifas aéreas como consecuencia del conflicto.

Algunas aerolíneas ya han subido las tarifas o han recortado rutas. Los precios de los fertilizantes también han ido en aumento, lo que podría acabar traduciéndose en un encarecimiento de los alimentos.

Susannah Streeter, estratega jefe de inversiones de la consultora Wealth Club, afirma que los costes podrían mantenerse elevados hasta el año que viene.

“Los envíos de urea, utilizada para fertilizantes, están bloqueados, y los costos se han disparado para los agricultores de todo el mundo que no compraron existencias por adelantado”, afirma.

“La preocupación es que estos costes se trasladen a lo largo de la cadena de suministro, encareciendo los productos de consumo cotidiano más adelante este año y también el próximo”.

3. El transporte se encarece

Los conductores y transportistas son los primeros en sentir el aumento de los precios del petróleo cada vez que visitan las gasolineras. / Saqib Majeed / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Dado que casi todo depende del transporte —alimentos, bienes de consumo y materias primas—, el aumento del combustible incrementa directamente los gastos de envío.

Cuando se encarece el transporte de mercancías a nivel mundial, las empresas suelen trasladar esos costos a los consumidores, lo que ejerce una presión adicional sobre los precios al por menor.

4. Aumenta la inflación

Los aumentos de los costos se acumulan en toda la economía mundial. A medida que la energía se encarece, las empresas se enfrentan a mayores costos operativos, desde el funcionamiento de las fábricas hasta la calefacción de los edificios y el transporte de las mercancías.

Los precios de los alimentos también suben, ya que la agricultura, el envasado y la distribución dependen de combustibles y fertilizantes vinculados al petróleo. Del mismo modo, los productos de uso cotidiano, desde la ropa hasta los aparatos electrónicos, se encarecen tanto en su producción como en su distribución.

A medida que estos aumentos se acumulan en múltiples sectores a la vez, las presiones sobre los precios se vuelven más generalizadas y persistentes. Cuando este patrón se prolonga en el tiempo en lugar de ser un repunte a corto plazo, los economistas lo describen como inflación: un aumento general y sostenido del coste de la vida.

“El mundo entero se enfrenta a esto, algunos países más, otros menos”, afirma André Perfeito, economista brasileño que dirige la consultora APCE.

“Brasil lo está pasando muy mal, por ejemplo”, añade, y destaca que la inflación se ha mantenido persistentemente por encima del rango objetivo del Banco Central en los últimos meses.

Tras alcanzar un máximo superior al 5% a mediados de 2025, la inflación anual de Brasil se moderó gradualmente, pero se mantuvo elevada, oscilando entre el 4.3% y el 4.4% a principios de 2026, por encima del objetivo del 3%.

Ahora se espera que termine el año en el 4.86%, según las últimas previsiones del Banco Central del país, debido al conflicto en Oriente Medio.

Otros países han seguido una tendencia similar.

5. Repercusiones en la vida cotidiana

Crece la preocupación sobre la posibilidad de que el mundo entre en una recesión debido al aumento del precio del petróleo provocado por el conflicto en Medio Oriente. / Getty Images

Para los hogares, esto acaba repercutiendo en la vida cotidiana de múltiples maneras. Aumentan las facturas de la compra, el desplazamiento al trabajo se encarece y suben los gastos de los servicios públicos.

A medida que aumenta el costo de la vida, los trabajadores pueden exigir salarios más altos para poder hacer frente a los gastos, lo que puede añadir más presión inflacionista. En respuesta a ello, los bancos centrales pueden subir las tasas de interés para controlar la inflación, lo que encarece las hipotecas y los préstamos y desalienta el gasto y el endeudamiento.

En algunos países, como Pakistán y Bangladesh, los gobiernos han ordenado el cierre de las escuelas para ahorrar combustible y reducir costes.

“Todo esto está creando las condiciones para una desaceleración, una recesión mundial”, afirma Perfeito.

“No hay muchas opciones para pensar en una solución a corto plazo. No creo que Trump vaya a aliviar esto, al menos por ahora”, añade.

En su último informe “Perspectivas de la economía mundial”, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte de que el conflicto con Irán corre el riesgo de desviar a la economía mundial de su rumbo, y que una escalada prolongada aumentaría el riesgo de una recesión mundial.

El organismo multilateral también insta a los bancos centrales a actuar con cautela a la hora de subir los tipos de interés en respuesta al aumento de la inflación.

Sin embargo, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, declaró a la BBC que “un pequeño sacrificio económico durante unas semanas” estaba justificado si ello reducía el riesgo de que Irán desarrollara armas nucleares.

“Me preocupan menos las previsiones a corto plazo que la seguridad a largo plazo”, afirmó.

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