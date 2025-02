Cine en Panamá: nueva campaña busca posicionar al país como destino fílmico

Escuchar audio noticia

La Comisión Fílmica de Panamá, adscrita al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), lanzó una ambiciosa campaña para promover al país como un destino clave para la industria audiovisual a nivel mundial.

El objetivo de esta iniciativa es atraer inversiones en la producción cinematográfica, publicitaria y audiovisual en general. Según el MICI, el lanzamiento de la campaña está alineado con la estrategia gubernamental de consolidar a Panamá como un hub cinematográfico de referencia en la región.

Así las cosas, en colaboración con el Ministerio de Cultura (MiCultura), la Comisión Fílmica presentó el video Come (Ven, en español), en el que destaca la diversidad cultural y geográfica del país.

“Welcome to Panama. We are a friendly nation with diverse locations, ethnics, and cultures” (“Bienvenidos a Panamá. Somos una nación amigable, con ubicaciones, etnias y culturas diversas”), es uno de los mensajes clave de la campaña.

El video, de menos de tres minutos, muestra emblemáticos escenarios como el Casco Antiguo, el Causeway de Amador, paradisíacas playas del Caribe y el Pacífico, y paisajes de comarcas indígenas, resaltando la versatilidad del país como locación para distintos tipos de producciones.

“Yes, we own the Canal, and we share it with the world” (“Sí, somos dueños del Canal y lo compartimos con el mundo”), es otra de las frases destacadas, en referencia a uno de los principales atractivos globales de Panamá.

La campaña busca captar la atención de grandes estudios cinematográficos, productoras internacionales e inversionistas, quienes podrán beneficiarse de los incentivos fiscales que el gobierno panameño ofrece a las producciones audiovisuales. Panamá cuenta con una legislación que permite exoneraciones para la importación de equipos y descuentos fiscales, lo que representa una ventaja competitiva para los cineastas, remarcó el MICI.

La estrategia de difusión incluye misiones internacionales, reuniones con estudios cinematográficos y participación en festivales de cine de renombre, con el objetivo de atraer más proyectos al país.

“Con esta campaña, buscamos mostrarle al mundo que Panamá es el lugar ideal para realizar producciones audiovisuales. Nuestra meta es atraer inversiones que generen empleo, promuevan la capacitación del talento local y fomenten nuevas oportunidades para nuestra gente”, destacó el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.

"Estamos convencidos de que estas acciones atraerán aún más producciones internacionales a nuestro país, consolidando a Panamá como un referente en la industria audiovisual". María Cecilia Arias, directora de la Comisión Fílmica de Panamá

“Your crew will feel safe here, and your actors will be happy” (“Tu equipo se sentirá seguro aquí y tus actores estarán felices”), indica el video promocional.

En 2024, la industria cinematográfica en Panamá generó 29.9 millones de dólares y más de 2,000 empleos directos e indirectos, consolidando su potencial como destino para producciones audiovisuales.