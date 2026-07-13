Citi eleva a 4.4% la proyección de crecimiento de Panamá para 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Malcolm Muñoz, gerente general de Citi en Panamá, asegura que se mantiene el apetito de los inversionistas por el país y destaca el interés internacional en los proyectos de infraestructura.

Panamá mantiene en su portafolio inversiones millonarias vinculadas con terminales portuarias, un gasoducto, corredores logísticos, ampliaciones de vías y proyectos como el embalse de río Indio del Canal, iniciativas que son observadas con interés por inversionistas internacionales.

En esa ecuación, el respaldo financiero de la banca internacional entra en escena. Citi vislumbra un mayor crecimiento económico para el país y un apetito importante por la deuda panameña, en momentos en que el Gobierno intenta ordenar las finanzas públicas y reducir gradualmente el déficit fiscal.

Malcolm Muñoz, gerente general de Citi en Panamá, conversó con La Prensa sobre las perspectivas económicas, las necesidades de financiamiento, el interés de los inversionistas y el papel que puede desempeñar la banca internacional en los proyectos de infraestructura.

Malcolm Muñoz, gerente general de Citi. LP/Katiuska Hernández

¿Qué visión tiene Citi sobre las perspectivas económicas y las necesidades de financiamiento del país?

Recientemente hubo un reporte de nuestro equipo de research en donde expresaba la modificación de la proyección de Panamá de crecimiento. Se está modificando del 4.1% a 4.4% para 2026. Eso es positivo.

Eso es una consecuencia de que se han visto varios rubros económicos mostrando mejores desempeños de lo que se había indicado originalmente. Y eso va acompañado de un mayor dinamismo para la economía.

Panamá forma parte del ecosistema global y ese ecosistema tiene impacto. En este caso, creo que el Canal particularmente ha sido altamente beneficiado con la situación del conflicto en oOrmuz y se ha visto en las cifras económicas.

¿Cómo están viendo el apetito del mercado internacional por la deuda panameña?

Panamá salió al mercado a inicios de este año y creo que la acogida que el mercado expresó fue bien importante, según las notas de prensa que se publicaron.

La demanda que se experimentó fue de $13,000 millones y eso es muy importante. Finalmente, el Gobierno colocó en el mercado $3,000 millones o cerca de $3,000 millones, lo que te da un indicio de que hay apetito importante por Panamá.

Sede del Citi en Panamá. LP/Katiuska Hernández

Nosotros hemos sido un actor y un aliado importante y estamos comprometidos con el crecimiento del país. Yo te diría que en este momento el apetito por Panamá se mantiene y eso se ve reflejado en los distintos indicadores económicos de cómo se está percibiendo el crédito de Panamá.

Creo que este año ha sido favorable y la expectativa es que se mantenga en esa misma línea para lo que resta del año.

¿Qué papel está desempeñando Citi ante el portafolio de proyectos de infraestructura que tiene Panamá?

El compromiso de Citi, primero, es a largo plazo, y eso ya está demostrado con nuestra permanencia en el país de forma ininterrumpida.

Nosotros lo que queremos hacer y lo que buscamos es ser ese puente de conexión de Panamá con el mundo, de Panamá con inversionistas, de Panamá con empresas multinacionales, que es el foco de los clientes que atendemos.

Nuestro rol principal es conectar. ¿Cómo facilitamos esa prosperidad de Panamá con las distintas empresas que quieren venir, que están interesadas en desarrollar, bien mencionas, estos proyectos de más de $8,000 millones por ejemplo del Canal.

Área bancaria de ciudad de Panamá. LP/Katiuska Hernández

Activamente estamos, primero, apoyando a los clientes que ya están en Panamá, tratando de ver cómo facilitamos financiamiento, sobre todo con proyectos de infraestructura a largo plazo, y también acompañando a aquellos clientes que quieren venir a Panamá y que están interesados en participar de estas megaobras y en explorar las oportunidades de conectar negocios desde el país hacia la región.

¿Cómo observa Citi la situación del Centro Bancario Panameño?

El Centro Bancario Panameño es bastante importante y ha sido un factor de desarrollo en Panamá, y eso quizás es lo que marca la diferencia de Panamá respecto a otros países.

El sistema está bastante bien capitalizado, tiene una liquidez bastante fuerte y creo que ha sido un centro y un sistema que ha demostrado resiliencia frente a muchas crisis como la más reciente por la pandemia.

Creo que, en general, el sistema bancario panameño y los banqueros panameños suelen ser muy prudentes, y esa prudencia es la que se deriva en ser efectivos, eficientes a la hora de resistir los diferentes choques a los que hemos estado expuestos, sobre todo en Panamá.

¿Considera que Panamá puede mantener o mejorar su grado de inversión?

Las agencias son independientes y la verdad es que emiten sus criterios y su juicio basado en sus modelos cualitativos y cuantitativos.

Yo lo que creo y considero es que Panamá está haciendo todos los esfuerzos para tratar de permanecer y eso es lo que ha expresado el Gobierno públicamente. La intención y el objetivo es permanecer siendo grado de inversión. Siento que están tomando medidas en esa dirección.