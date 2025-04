Claudia Sheinbaum hablará esta semana con Mark Carney y destaca ‘buena relación’ con Canadá

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró este martes que espera hablar esta semana con el primer ministro canadiense, Mark Carney, en medio de las tensiones por los aranceles de Estados Unidos a los dos socios norteamericanos, y afirmó que hay “buena relación” con Canadá pese a los roces de los últimos meses.

"Tenemos una llamada pendiente con el nuevo primer ministro, no es que no queramos hablar, sino que no hemos podido cruzar agendas, entiendo que ya esta semana podamos hablar por teléfono, no nos hemos comunicado, pero hay buena relación con Canadá y va a seguir habiendo buena relación con Canadá", sostuvo Sheinbaum.

La mandataria respondía así a una pregunta en la conferencia matutina de la mandataria sobre si hay "concertación y negociación" entre México y Canadá "para minimizar el daño" de los aranceles que anunciaría este miércoles el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

Sheinbaum señaló que también está esperando el resultado de las elecciones canadienses, previstas para el 28 de abril.

“Hay comunicación, digamos que todavía no hay una mesa de trabajo donde podamos hablar porque estamos esperando a ver qué va a ocurrir (en las elecciones), cuál es la decisión final y, sobre esa, y platicaríamos (conversaríamos)", mencionó.

Mientras la gobernante mexicana ha pedido "esperar" e insiste en que "sigue el diálogo" con Washington, el primer ministro canadiense ha anunciado "aranceles de represalia" y ha prometido replantear la relación con Estados Unidos porque "ya no es un socio fiable".

Carney llegó al cargo tras roces entre el Gobierno de su antecesor, Justin Trudeau, y el de Sheinbaum por las tensiones comerciales en Norteamérica, aunque ambos países hicieron equipo en la negociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) durante el primer mandato de Trump (2017-2021).

Tras la segunda victoria de Trump en noviembre pasado, Trudeau y otros políticos canadienses sugirieron sacar a México del T-MEC y negociar un acuerdo bilateral con Estados Unidos, además de criticar las comparaciones que hizo el mandatario estadounidense entre la frontera canadiense y la mexicana.

La presidenta de México ha insistido en mantener el T-MEC trilateral además de defender a Canadá después de que Trump sugirió anexarlo como el estado número 51 de Estados Unidos y llamar “gobernador a Trudeau”.

“La integración económica de los tres países fortalece la competencia con el resto del mundo, eso lo vamos a seguir sosteniendo, y en eso la comunicación con Canadá”, argumentó ahora.