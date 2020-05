Clientes deberán mostrar evidencia de afectación para extensión de moratoria

La extensión de la moratoria bancaria a los clientes afectados por la crisis de la Covid-19 hasta diciembre no será automática. Los clientes deberán hacer la gestión con sus entidades bancarias y demostrar que han sido afectados por la crisis, explicó Aimeé Sentmat de Grimaldo, presidenta de la junta directiva de la Asociación Bancaria de Panamá, en un conversatorio con medios de comunicación sostenido este martes 5 de mayo.

En la tarde de lunes 4 de mayo, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, anunció que había llegado a un acuerdo con los bancos para extender hasta diciembre la moratoria de los compromisos bancarios para los clientes afectados por la crisis. A su vez, el mandatario anunció el veto parcial del proyecto de ley 287, que establecía una moratoria por un periodo de tres meses en el pago de obligaciones bancarias.

Desde finales de marzo, la mayoría de bancos de Panamá ya había anunciado que concedería una prórroga automática de tres meses para los préstamos de consumo (hipotecas residenciales, préstamos personales, tarjetas de crédito y autos). En este caso, no se requería evidencia de la afectación. Hasta el 30 de abril, se han modificado 660,000 préstamos con un saldo total de $14,700 millones.

La nueva prórroga, al no ser automática, exigirá a los bancos mantener una comunicación constante con los clientes para determinar la medida de alivio, que podrá ser de hasta seis meses.

En el caso de los clientes comerciales, Sentmat señaló que también entran en el nuevo paquete de alivio, y que en estos casos se buscarán soluciones a medida de cada cliente porque las circunstancias pueden variar de compañía a compañía.

Durante los meses que dure la moratoria, los clientes no tendrán que pagar su letra mensual, que incluye una parte de capital y una parte de intereses. No obstante, esto no supone una condonación de la deuda ni de los intereses. Las cuotas que se dejan de pagar en este periodo se devolverán posteriormente durante la vigencia del préstamo.

Cada banco definirá el mecanismo de repago, pero sí se acordó que no se podrá exigir el pago completo del saldo acumulado justo cuando termine el periodo de gracia. Habitualmente, los bancos extenderán la vigencia del préstamo por el mismo periodo que dure la moratoria.

Aunque no se pagarán intereses por mora ni recargos, sí se calcularán los intereses durante este tiempo. Sentmat de Grimaldo argumentó que pedir a los bancos que dejen de cobrar intereses por la pandemia sería similar a ir al supermercado y llevarse la comida sin pagar por el hecho de estar en una crisis sanitaria.

Con los ingresos que suponen esos intereses, señaló, se pagan los salarios de 26,000 colaboradores de la banca, industria que genera otros 30,000 empleos indirectos, así como las obligaciones con los depositantes, origen de los fondos que son finalmente prestados por los bancos.