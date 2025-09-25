CMP respalda iniciativa de la ACP para resolver el cuello de botella del Pacífico

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Cámara Marítima de Panamá (CMP) manifestó su respaldo al anuncio realizado por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) de abordar de manera técnica y coordinada las restricciones de acceso en el Pacífico, conocidas como Clear Channel, que durante años han generado demoras operativas a las navieras y disminuido la eficiencia del sistema portuario nacional.

Este desafío operativo, que el gremio denomina el “cuello de botella del Pacífico”, ha sido señalado durante años como un tema crítico para la competitividad logística del país, destacó la CMP en un comunicado.

Datos presentados durante la Conferencia Anual Marítima 2022 (CAM 2022) estimaron que entre 2020 y 2021 se acumularon más de 1,400 horas improductivas, lo que representó aproximadamente $2.5 millones anuales en pérdidas para las líneas navieras, a causa del consumo adicional de bunker mientras esperaban su turno de entrada o salida.

En términos acumulados, el impacto proyectado entre 2020 y 2025 podría superar los $15 millones, lo que ha llevado a algunas navieras a modificar rutas y omitir recaladas en puertos panameños, redirigiendo su carga hacia terminales en países vecinos.

El presidente de la CMP, René Gómez, destacó como positiva la apertura del administrador del Canal, Ricaurte Vásquez, quien recientemente reconoció la necesidad de mejorar las condiciones de acceso portuario y explorar nuevas soluciones de infraestructura en el Pacífico.

“Vemos con optimismo que la ACP esté dispuesta a revisar este tema técnico con visión de país. Mejorar los accesos portuarios en el Pacífico no solo aliviaría los costos para las navieras, sino que potenciaría la capacidad instalada del sistema logístico nacional. Es una oportunidad para Panamá de consolidar su liderazgo regional”, apuntó Gómez.

Desde la Cámara se reitera el llamado a la colaboración entre todos los actores del sector: la ACP, los prácticos, las navieras, los puertos y el Estado panameño. La solución no debe postergarse, sobre todo en un contexto donde el país proyecta el desarrollo de nuevas terminales, como Corozal y Telfers, y enfrenta una competencia regional cada vez más activa.

En el comunicado, la CMP reafirmó su disposición de acompañar técnicamente este proceso y aportar propuestas constructivas que garanticen que Panamá siga siendo el hub logístico más confiable y competitivo de América Latina.