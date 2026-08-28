Cobre Panamá vuelve a exportar concentrado ya extraído: 33 mil toneladas salieron rumbo a Europa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La empresa Cobre Panamá informó que realizó el envío de unas 33,000 toneladas de concentrado de cobre con destino a España y Bulgaria, “en el marco del Plan de Preservación y Gestión Segura para mitigar riesgos ambientales”.

El anuncio lo hizo la empresa mediante sus redes sociales, donde aseguraron que el envío se realizó entre el 18 y el 22 de agosto, a partir del procesamiento de material rocoso que había sido extraído antes del cierre de las operaciones de la mina en 2023.

Cobre Panamá señaló además que para las actividades relacionadas con el procesamiento del material fueron contratadas 2,181 personas.

La exportación del material coincidió con la visita de un equipo de científicos y especialistas del Ministerio de Ambiente (Miambiente), que se encontraba inspeccionando las instalaciones en Donoso, provincia de Colón.

Según el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, se estaban realizando nuevas mediciones y toma de muestras para evaluar la calidad del agua, el suelo y el aire, además del estado de los ríos y otros ecosistemas ubicados alrededor de la mina.

Durante esta visita, Navarro alertó que los incumplimientos en reforestación se ubican entre 40.7% y 45.7%, dependiendo del área.

Cabe recordar que en abril pasado, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) autorizó a Minera Panamá a remover, procesar, exportar y comercializar este material mediante el Decreto Ejecutivo No. 5 del 1 de abril de 2026. La autorización no contempla nuevas actividades de extracción de mineral.

Dicha medida fue adoptada bajo el argumento de mitigar riesgos ambientales asociados a su exposición prolongada a las condiciones climáticas. Se estima que en el sitio permanecían más de 38 millones de toneladas de material rocoso previamente extraído.

En junio de 2025, la minera canadiense logró exportar 33,000 toneladas de concentrado de cobre, obteniendo 32,554 toneladas de cobre y 14,830 onzas de oro.

El resto del material se exportó entre julio y agosto del año pasado, dejando 24,306 toneladas de cobre y 11,071 onzas de oro. En total, el procesamiento de las 122,520 toneladas de concentrado de cobre generó 32,554 toneladas de cobre y 14,830 onzas de oro.

La explotación de cobre en el proyecto se mantiene suspendida desde de 2023, luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara inconstitucional, el 28 de noviembre, la Ley 406 de 2023, que aprobó el contrato de concesión entre el Estado panameño y Minera Panamá.