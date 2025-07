COEL exige transparencia y condiciones favorables en venta de puertos panameños

Exclusivo Suscriptores

En un momento en que la competencia regional en logística se intensifica, el Consejo Empresarial Logístico (COEL) plantea con firmeza la necesidad de que Panamá acelere decisiones clave para no perder su liderazgo en el sector.

En entrevista con La Prensa, el nuevo presidente de COEL, Ángel Sánchez, aborda los principales desafíos del país: desde la creación de una secretaría logística que articule las decisiones del sector, hasta la urgencia de desarrollar infraestructura portuaria como el puerto de Corozal, mejorar los corredores logísticos y atraer más inversión bajo un entorno de seguridad y estabilidad.

Sánchez advierte que el tiempo corre y los países vecinos ya se adelantaron en la carrera por aprovechar el comercio mundial, por lo que Panamá no puede perder más tiempo.

Además, el presidente del Consejo Empresarial Logístico (COEL), enfatiza la necesidad de transparencia y vigilancia rigurosa en la venta de las operaciones portuarias panameñas, dado el contexto de las negociaciones de CK Hutichison que administra los puertos panameños de Balboa y Cristóbal con el consorcio liderado por Blackrock.

Aunque el período de negociación exclusiva culminó el domingo 27 de julio, la empresa de Hong Kong CK Hutchison, busca agregar a jugada una empresa china, en ese caso sería Cosco Shipping.

En tal sentid, Sánchez indica que COEL se mantiene neutro, pero señalan que el proceso debe garantizar la continuidad operativa y buscar las mejores condiciones contractuales para proteger los intereses nacionales y asegurar el desarrollo sostenible del sector logístico en Panamá.

El sector logístico es uno de los que más mueve la economía del país, junto con el Canal de Panamá ¿Cuáles son las perspectivas de ustedes en esta nueva junta directiva que asumen en COEL?

El sector logístico en Panamá y la operación logística representan más o menos un 38% o 40% del PIB, incluyendo el Canal. Entonces, ya ves la importancia que puede tener a nivel nacional el sector logístico, que está representado en los gremios que aglutina COEL.

Dentro de nuestro plan de trabajo para este año, tenemos tres pilares básicos que se pueden resumir en uno solo: la institucionalidad del área logística. Yo sé que tenemos el Ministro para asuntos del Canal, el Ministerio de Obras Públicas, la Autoridad de Tránsito, la Autoridad Marítima… pero no tenemos un interlocutor que pueda conversar con nosotros, aglutinados en el Consejo Empresarial Logístico, y que tenga dientes y músculo dentro del Estado para responder a todas nuestras necesidades.

Entonces, estamos buscando, que se cree una secretaría logística que pueda agrupar a la Autoridad Nacional de Aduanas, la Autoridad Marítima, el aeropuerto para incluir todas las aristas de la carga, que son muchas.

¿Eso no sería mayor burocracia para el Estado, cuando vemos, por ejemplo, que una de las metas del gobierno es reducir su tamaño?

Sí, pero también vimos que en dos días se pudo crear una secretaría del tren, que podría estar dentro o ser una de las misiones de la secretaría logística. Entonces, vemos algo que, en lugar de duplicar funciones, las agrupe en una sola entidad.

El sector marítimo ha manifestado la necesidad de incrementar la capacidad portuaria para que Panamá no quede rezagada frente a las inversiones de países vecinos ¿cuál es la posición de ustedes?

Definitivamente se necesita un incremento de la capacidad portuaria. Ya varios estudios lo han confirmado. De hecho, desde 2014 tenemos un estudio del Canal sobre la vida interoceánica donde se planteaba la necesidad inmediata, hace más de 10 años, de otro puerto o varias terminales adicionales a las que tenemos hoy, ya sea para granel, carga contenedorizada. Hay una necesidad muy grande en contenedores refrigerados y para equipos rodantes, los famosos patios Ro-Ro.

¿Específicamente consideran necesario Corozal?

Hoy, la verdad, no nos ponemos muy exigentes. Es donde se pueda hacer, y que se haga lo más rápido posible y, obviamente, de manera legal y cumpliendo con todas las normativas. Pero sí: lo más rápido posible.

No descartamos el proyecto del Puerto Barú. Eso va a ayudar a aliviar un poco la carga que tenemos en Panamá. Actualmente estamos recibiendo mucha carga que va para Costa Rica debido a que, en el Pacífico, el puerto de Caldera en Costa Rica tiene un colapso: demoran casi dos semanas en recibir un contenedor. Entonces, se están usando los puertos del Pacífico panameño para aliviar un poco esto, y la verdad es que Barú sería, de repente, un componente importante dentro de esa problemática costarricense.

¿Cuál es el planteamiento de COEL sobre el tema de los corredores logísticos?

Para los corredores logísticos hay varias aristas. Una es la aduanal. El corredor logístico se usa como una delimitación de aduanas para el paso de mercancía no nacionalizada o en tránsito. Entonces, bajo este punto, sería mucho más fácil y rápido, porque aduanas solo tendría que delimitar los corredores logísticos que, obviamente, incluyen toda la Panamericana, la carretera Transístmica, los corredores Norte y Sur, y la autopista MADEM o Alberto Motta.

Esto ya se puede hacer a nivel legal o por decreto. Lo otro que estamos buscando con estos corredores es que se le preste especial atención a la infraestructura y su mantenimiento. No es lo mismo una calle como la 12 de Octubre, donde el tráfico de equipo pesado con más de 20 toneladas no es frecuente, que, por ejemplo, la Randolph en Colón, que conecta los puertos con la Zona Libre, o la carretera Transístmica, que necesita mantenimiento rápido, oportuno y programado. No es esperar a que se caiga la calle para repararla, sino darle mantenimiento constante para mantener la arteria funcional para el movimiento de carga.

Panamá empezó el año con amenazas en torno al Canal de Panamá. Ya se ha dicho firmemente que el Canal seguirá siendo administrado por Panamá. ¿Cuál es la posición de COEL frente a estas situaciones geopolíticas que escapan del control nacional pero afectan al país?

La verdad es que la egopolítica y la geopolítica nunca habían estado tan juntas como ahora. Nosotros, en el Consejo, tratamos de no prestarle demasiada atención. Estamos intentando llevar al Consejo a un nivel donde se haga planeación estratégica para los próximos años, no tanto preocuparnos por lo que diga algún mandatario. Obviamente es importante, pero creo que hay otras instancias que deben preocuparse por eso. Nosotros debemos seguir echando para adelante, porque no hay de otra.

La visión de Panamá como un país logístico y de servicios, ¿cuál es para ustedes cuando se dice que ese es el futuro del país, pero también su presente?

Bueno, sí. Esa es la visión, tú misma lo has dicho. La visión de Panamá debe ser como un país exportador de servicios, en este caso, servicios logísticos. Seguir aumentando nuestra participación en el PIB nacional, con más inversión extranjera, y también más inversión local. Digitalizar muchos procesos. Tenemos que tratar de convertir toda la logística nacional en logística verde, para poder atraer mayores inversiones extranjeras. Eso es más o menos lo que estamos buscando.

¿Sienten ustedes que, cada vez que se trancan las calles y hay problemas para conectar con Centroamérica, se ha perdido inversión? ¿Se han ido clientes de Panamá?

Siempre es una amenaza. Ya vimos lo que pasó hace poco con la bananera. Cada vez que se nos ocurre cerrar una calle, si lo vemos a largo plazo, eso afecta. Las multinacionales y la inversión extranjera observan cuál es la seguridad financiera, la seguridad jurídica, y hasta la seguridad de sus colaboradores.

Puede ser que decidan irse a otro sitio. El que más nos está compitiendo, sobre todo en inversión extranjera, es Costa Rica. Acabo de venir de un evento del SIECA en Costa Rica, y la verdad es que tienen un poco más de tráfico sin cerrar calles que nosotros. Pero eso no nos puede hacer dormirnos y pensar que, por tener una buena posición geográfica, aquí puede pasar cualquier cosa y van a seguir viniendo. Eso no va a suceder. Nos van a sacar ventaja y tenemos que dejar de hacer estos cierres prolongados, o eliminarlos por completo, y buscar otra forma de manifestarnos sin afectar a terceros o a internacionales.

Ustedes forman parte del Gabinete Logístico. ¿Qué se ha adelantado y qué prevén que pueda darse en los próximos meses para agilizar la logística y eliminar esos cuellos de botella?

Desde la entrada de este nuevo gobierno y en las reuniones del Gabinete Logístico, se han dado pasos rápidos y agigantados en comparación con otros gobiernos. Tengo que aceptarlo. Tenemos avances. Probablemente en los próximos seis meses tendremos avances en temas como Conapred, en la Ley General de Aduanas, en la implementación de mayores controles a nivel portuario para la seguridad, contra el narcotráfico y el comercio ilícito. También estamos viendo la implementación de la regulación de la Ley 56 sobre manejo de carga terrestre.

¿Prevén ustedes que se puedan involucrar otros actores, como ha pedido la Cámara Marítima?

Bueno, creo que el presidente lo dijo claro esta mañana. Si es necesario que haya otros actores, bienvenidos sean. Creo que eso ya le compete más al Ejecutivo, que es quien hace las invitaciones al Gabinete. Entonces, ver cuántas personas deberían estar de la empresa privada... ojalá sean más.

¿Cuál es la posición de COEL frente a las negociaciones actuales de venta de las operaciones portuarias de dos puertos panameños por parte de un grupo japonés a uno estadounidense?

Nosotros tratamos de mantenernos un poco al margen, porque eso debería ser transparente para COEL y sus gremios afiliados. Debería ser transparente el cambio de propietario del puerto. El puerto debería seguir operando, por lo menos eso es lo que esperamos. Lo importante, y lo que vigilaremos, es que el contrato que se firme busque la mejor condición posible para el país. Movemos tanto interés que esperamos tener la fuerza necesaria para negociar un buen contrato para la Nación.

¿Qué otros polos de desarrollo deberían estar ejecutándose en Panamá? Además de corredores logísticos y nuevos puertos, se habla también de gasoductos. ¿Qué otros elementos consideran clave?

Bueno, la capacidad a nivel de pasajeros en aeropuertos ya ha sido comentada por el gerente de Tocumen. La capacidad de carga en los aeropuertos está un poquito deficiente y es algo que hay que atender. Hay un proyecto para un área franca en el aeropuerto de Tocumen. Ya está la tierra reservada, y se está buscando un master developer, un desarrollador tipo Panamá Pacífico, y ahí es donde estamos un poco detenidos porque estas cuestiones toman tiempo y contratos.

En Colón también hay proyectos. El gerente de Colón anunció que recuperó tierras alrededor del aeropuerto Enrique Jiménez, así que me imagino que viene algún proyecto. Con Colón es más complicado, porque necesitamos que las aerolíneas lleguen para llevarse la carga. Con un aeropuerto a 75 kilómetros de distancia, a veces no es tan rentable para las aerolíneas llegar, pero siempre hay estrategias para potenciarlo.

¿Está Panamá quedándose rezagada en materia logística en América Latina frente al incremento del comercio regional?

Yo diría que, para no crear pánico, aún no. Pero nos queda poco tiempo. Dominicana está avanzando muy rápido. Colombia ha potenciado sus puertos en el Caribe y tiene una remodelación prevista para Buenaventura, en el Pacífico. Entonces, sí debemos prestar atención, modernizar y aumentar nuestra oferta logística dentro de Panamá. No por miedo a que nos quiten el negocio, sino por nosotros mismos, porque tenemos los insumos, la capacidad, y Panamá ha demostrado que puede.