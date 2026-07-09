COEL pide acelerar estrategia logística ante congestión portuaria y retos de conectividad

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La logística representa más del 25% del PIB y genera más de 260 mil empleos directos. El nuevo presidente de COEL, Danilo Bustamante, advirtió que el país necesita ampliar su infraestructura portuaria, mejorar la conectividad vial y crear una gobernanza que integre al sector.

Panamá necesita acelerar una estrategia nacional logística que integre infraestructura portuaria, conectividad vial, gobernanza y nuevos polos de desarrollo fuera del eje tradicional de Panamá, Colón y Panamá Oeste, planteó Danilo Bustamante, nuevo presidente del Consejo Empresarial Logístico (Coel) en entrevista con La Prensa.

Bustamante, quien asumió la presidencia del gremio, indicó que durante su gestión impulsará el desarrollo de una estrategia nacional enfocada en la logística, un sector que representa más del 25% del producto interno bruto y genera más de 260 mil empleos directos. “En mi periodo vamos a impulsar el desarrollo de una estrategia nacional enfocada en la logística”, afirmó.

El dirigente empresarial sostuvo que Panamá debe aprovechar mejor su posición como nodo de conectividad regional, especialmente tras su entrada al Mercosur, que convierte al país en el punto más al norte de Sudamérica.

A su juicio, el reto está en consolidar una plataforma que permita acortar tiempos operativos, conectar demanda y fortalecer el papel del país como hub logístico para la región.

Uno de los principales desafíos, dijo, está en la infraestructura.

Bustamante advirtió que el país enfrenta limitaciones en capacidad portuaria y problemas viales que afectan la competitividad del sector. Mencionó, en particular, la congestión en Colón, principalmente en la vía Randolph, por donde, según indicó, se mueve más del 80% del comercio del Atlántico.

“Necesitamos hacer un trabajo enorme y fuerte muy pronto”, señaló Bustamante, al plantear que la discusión logística no puede limitarse a los puertos del Atlántico y el Pacífico en el área metropolitana.

Dijo que Panamá debe mirar el sistema como “un puerto grande con muchas terminales”, incorporando zonas como Puerto Armuelles y Puerto Barú, en Chiriquí, para construir una plataforma nacional más amplia.

El nuevo muelle multipropósito de Puerto Armuelles en la provincia de Chiriquí. Cortesía/Presidencia de la República

El nuevo presidente de COEL también respaldó abrir la discusión y el aprovechamiento de los nuevos proyectos vinculados al Canal de Panamá, entre ellos el corredor logístico, el corredor energético y las nuevas terminales portuarias que están en proceso de licitarse.

Indicó que el país ya enfrenta congestión a nivel portuario y que ampliar la capacidad será clave para captar más carga y mejorar la conectividad.

En materia institucional, Bustamante dijo que Panamá tiene un “gran reto de gobernanza” porque la logística no se mide actualmente como una industria integrada dentro del PIB, sino a través de componentes separados como transporte, Canal de Panamá y comercio en la Zona Libre de Colón. Por ello, planteó la necesidad de contar con un ente que pueda integrar, unificar y guiar la estrategia logística nacional.

“Tenemos realmente un atraso con la estrategia 2030, pero creo que podemos recortar terreno”, afirmó.

Según Bustamante, la logística continuará creciendo y podría llegar a representar cerca del 50% del PIB hacia 2030, siempre que el país logre ordenar la planificación, actualizar normativas y trabajar de manera coordinada entre el sector privado y el Estado.

Puerto de Balboa. Imagen tomada en marzo de 2026. LP Alexander Arosemena

Sobre la operación portuaria, indicó que se han registrado mejoras tras las dificultades generadas por cambios recientes en las concesiones de los puertos de Cristóbal y Balboa. Sin embargo, advirtió que el sector se prepara para la temporada alta, que este año se adelantó por el comportamiento de los fletes y el escenario global asociado a las restricciones en el estrecho de Ormuz.

Bustamante explicó que esa coyuntura ha generado una demanda anticipada de carga, que normalmente se recibe hacia final de año.

Ante ese escenario, dijo que el sector marítimo y logístico trabaja con entidades gubernamentales para destrabar el llamado peak season y abrir nuevas rutas y conectividades que permitan captar más carga en los distintos puertos del país.

Junta directiva de COEL.

La Junta Directiva para el período 2026-2027, además de Danilo Bustamante como presidente en representación de la Asociación de Empresas de Depósitos Aduaneros Públicos de Panamá (Adedapp), está integrada por Fernando Vigil (Apede), como vicepresidente; Arsenio González (SIP), como secretario; Luis Garuz (APAC), como tesorero; y Carlos Argueta (Canatraca) y Aline Torres Clemente (Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón), como vocales. Además, Ángel Sánchez Chiappetto (APAC) ejercerá como director asesor. La organización reúne a los principales gremios vinculados a la logística y el comercio en Panamá.