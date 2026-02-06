Colapsa torre de señalización en Bahía de Manzanillo por fuertes vientos; marejadas causan daños a muelle

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las ráfagas de viento y el fuerte oleaje registrados en las últimas horas provocaron el colapso de la torre de señalización ubicada en el acceso a la Bahía de Manzanillo, en la provincia de Colón.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) explicó que esta estructura es vital para referenciar la entrada a las aguas internas y garantizar la seguridad de la navegación en la zona.

Un equipo técnico de la AMP gestiona en estos momentos las acciones necesarias para mitigar los riesgos y restablecer la señalización en el menor tiempo posible.

Además, se informó que las intensas marejadas causaron daños estructurales en una sección del muelle de la Terminal Marítima de Servicios de Colón (TMSC) y desplazaron rocas hacia la superficie, lo que impidió las maniobras de las embarcaciones.

Como medida de seguridad, la AMP suspendió las operaciones, lo que ha generado retrasos logísticos y limitaciones temporales en el atraque.

También se reportaron inundaciones y vías anegadas en los accesos terrestres a los puertos de la provincia, situación que ha ido disminuyendo con el paso de las horas.

“Se exhorta a los conductores y transportistas a extremar las medidas de precaución y abstenerse de transitar por rutas que representen un riesgo para la seguridad vial”, advirtió la institución.