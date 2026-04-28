Colombia allana cadena comercial ligada al holding panameño Lili Brands, Inc.

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En el año 2015 la empresa pasó a integrarse al holding panameño Lili Brands, Inc., con operaciones internacionales. En Colombia el negocio lo opera Fast Moda S.A.S.

Las autoridades colombianas han llevado a cabo en las últimas horas una serie de allanamientos simultáneos en un enorme operativo en cientos de tiendas de venta al detal de ropa íntima de mujer. Se trata de la tienda Lili Pink, fundada hace 20 años por los empresarios Max y David Abadi (padre e hijo, respectivamente), y que, de acuerdo con las investigaciones preliminares, esta compañía es parte del conglomerado panameño Lili Brands, Inc., que preside David Max Abadi Homsany.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de Colombia, busca determinar cuál es el origen del capital que permitió la veloz expansión de las tiendas en todo el territorio colombiano.

En consecuencia, los fiscales investigan presuntos delitos de contrabando y lavado de activos.

De acuerdo con despachos noticiosos internacionales, se habrían realizado capturas y procesos de extinción de dominio en, al menos, unos 300 establecimientos, aunque también se calculan que el número de locales puede alcanzar los 500 en todo el país.

El diario digital El Colombiano citó parte de las investigaciones que se llevan a cabo contra la empresa, según las cuales, la mencionada cadena comercial habría sido utilizada para ingresar mercancía de contrabando a Colombia y para canalizar recursos de “origen ilícito” en el mercado del país vecino.

Según un comunicado que se hizo público en Colombia por parte de la cadena comercial –que maneja las marcas Lili Pink, Yoi y Lili Beauty– “la compañía actualmente atiende un proceso administrativo ante entidades legales y regulatorias, el cual está siendo gestionado de manera directa y responsable por nuestro equipo”.

“Como parte de este proceso –añade el comunicado– se han adelantado algunas actuaciones formales por parte de las autoridades. Estamos trabajando de manera coordinada con los asesores legales y las entidades correspondientes, asegurando el adecuado manejo de la situación dentro del marco legal”.

Comunicado de Fast Moda, tenedora de Lili Piink. Tomado de @lilipinkcol

En Panamá no se publicado hasta ahora ningún comunicado.

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