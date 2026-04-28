Panamá, 28 de abril del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Colombia allana cadena comercial ligada al holding panameño Lili Brands, Inc.

    En el año 2015 la empresa pasó a integrarse al holding panameño Lili Brands, Inc., con operaciones internacionales. En Colombia el negocio lo opera Fast Moda S.A.S.

    Rolando Rodríguez B.
    Colombia allana cadena comercial ligada al holding panameño Lili Brands, Inc.
    Redada de la Fiscalía por presunto contrabando y lavado en las tiendas Lili Pink en Colombia. Tomada de eltiempo.com

    Las autoridades colombianas han llevado a cabo en las últimas horas una serie de allanamientos simultáneos en un enorme operativo en cientos de tiendas de venta al detal de ropa íntima de mujer. Se trata de la tienda Lili Pink, fundada hace 20 años por los empresarios Max y David Abadi (padre e hijo, respectivamente), y que, de acuerdo con las investigaciones preliminares, esta compañía es parte del conglomerado panameño Lili Brands, Inc., que preside David Max Abadi Homsany.

    El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de Colombia, busca determinar cuál es el origen del capital que permitió la veloz expansión de las tiendas en todo el territorio colombiano.

    En consecuencia, los fiscales investigan presuntos delitos de contrabando y lavado de activos.

    De acuerdo con despachos noticiosos internacionales, se habrían realizado capturas y procesos de extinción de dominio en, al menos, unos 300 establecimientos, aunque también se calculan que el número de locales puede alcanzar los 500 en todo el país.

    El diario digital El Colombiano citó parte de las investigaciones que se llevan a cabo contra la empresa, según las cuales, la mencionada cadena comercial habría sido utilizada para ingresar mercancía de contrabando a Colombia y para canalizar recursos de “origen ilícito” en el mercado del país vecino.

    Según un comunicado que se hizo público en Colombia por parte de la cadena comercial –que maneja las marcas Lili Pink, Yoi y Lili Beauty– “la compañía actualmente atiende un proceso administrativo ante entidades legales y regulatorias, el cual está siendo gestionado de manera directa y responsable por nuestro equipo”.

    “Como parte de este proceso –añade el comunicado– se han adelantado algunas actuaciones formales por parte de las autoridades. Estamos trabajando de manera coordinada con los asesores legales y las entidades correspondientes, asegurando el adecuado manejo de la situación dentro del marco legal”.

    Colombia allana cadena comercial ligada al holding panameño Lili Brands, Inc.
    Comunicado de Fast Moda, tenedora de Lili Piink. Tomado de @lilipinkcol

    En Panamá no se publicado hasta ahora ningún comunicado.

    Información en desarrollo...

    Rolando Rodríguez B.

    Asesor de investigaciones periodísticas.

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Agroferias: el IMA anuncia lugares de venta para este lunes 27 y martes 28 de abril. Leer más
    • Comunidades marcharon en rechazo al embalse de río Indio; Canal defiende su urgencia. Leer más
    • Ni prisión ni multa: la condena del caso New Business permanece sin cumplir. Leer más
    • Cepanim: MEF aclara para qué sirve el número de referencia en el registro. Leer más
    • El panameño ‘Gringo Man’ demanda a Emilio Estefan y Rabanes por $10 millones; exige otros $100 millones a Sony Music. Leer más
    • Pago del Cepanim será por cheque y no por transferencia, confirma el MEF. Leer más
    • Tuberculosis en Panamá: Estas son las regiones donde se concentra la enfermedad. Leer más