Panamá, 23 de marzo del 2026

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    Transporte marítimo

    Colombia y Ghana acuerdan una nueva ruta comercial entre los puertos de Cartagena y Tema

    EFE
    Colombia y Ghana acuerdan una nueva ruta comercial entre los puertos de Cartagena y Tema
    El Puerto de Cartagena es el principal complejo portuario de Colombia. LP Archivo

    La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, anunció, durante el Foro de Alto Nivel Celac–África celebrado en Bogotá, la firma de un acuerdo comercial con Ghana para establecer una ruta de transporte marítimo entre el puerto de Cartagena de Indias y el de Tema.

    Márquez explicó que esta iniciativa busca fortalecer los vínculos comerciales y de inversión entre América Latina y África, y aseguró que marca “el inicio de una nueva era” en la relación entre África y América Latina y el Caribe tras décadas de vínculos “dispersos e intermitentes”.

    “Hoy debemos transformar las rutas de sufrimiento en rutas de libertad para movilizar oportunidades y esperanza”, agregó Márquez durante su intervención en el foro.

    Los 33 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y delegaciones de 19 países africanos se reunieron el sábado 21 de marzo en Bogotá para reforzar su apuesta por la cooperación Sur-Sur, en una jornada marcada por el llamamiento a la “reconexión” entre ambas regiones y la búsqueda de una agenda conjunta de desarrollo.

    El Foro de Alto Nivel Celac–África, que antecede a la X Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Celac, contó con la participación de los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; Uruguay, Yamandú Orsi, y Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

    EFE

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