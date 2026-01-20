Colón recibe por primera vez al crucero Brilliant Lady de Virgin Voyages

La provincia de Colón recibió este 20 de enero de 2025, por primera vez, al crucero Brilliant Lady, de la línea Virgin Voyages.
La embarcación arribó al Home Port – Terminal 2 con 1,668 pasajeros y 1,146 tripulantes, marcando su visita inaugural a este destino del Caribe panameño.
Procedente de Puerto Limón, Costa Rica, el crucero continúa su travesía hacia Cartagena, Colombia, como parte de un itinerario que incluye Miami, Costa Maya, Puerto Limón, Colón, Cartagena y Oranjestad (Aruba).
Colón recibe por primera vez al crucero Brillant Lady de línea Virgin Voyages.— Autoridad de Turismo de Panamá (@ATP_panama) January 20, 2026
🛳️El moderno Brillant Lady arribó al Home Port – Terminal 2 con 1,668 pasajeros y 1,146 tripulantes, marcando su primera visita a Colón. pic.twitter.com/psm84vKWSd
El Brilliant Lady es una de las naves más recientes de la flota de Virgin Voyages. Cuenta con 16 cubiertas, 1,408 cabinas y una longitud de 277.20 metros.
Virgin Voyages es una línea de cruceros con sede en Plantation, Florida (Estados Unidos), fundada en 2014 como una empresa conjunta entre Virgin Group y Bain Capital.