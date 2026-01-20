Panamá, 20 de enero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    TRAVESÍA

    Colón recibe por primera vez al crucero Brilliant Lady de Virgin Voyages

    Getzalette Reyes
    El crucero Brilliant Lady llega por primera vez a Colón con más de 1,600 pasajeros. Imagen tomada de @ATP_panama

    La provincia de Colón recibió este 20 de enero de 2025, por primera vez, al crucero Brilliant Lady, de la línea Virgin Voyages.

    La embarcación arribó al Home Port – Terminal 2 con 1,668 pasajeros y 1,146 tripulantes, marcando su visita inaugural a este destino del Caribe panameño.

    Procedente de Puerto Limón, Costa Rica, el crucero continúa su travesía hacia Cartagena, Colombia, como parte de un itinerario que incluye Miami, Costa Maya, Puerto Limón, Colón, Cartagena y Oranjestad (Aruba).

    El Brilliant Lady es una de las naves más recientes de la flota de Virgin Voyages. Cuenta con 16 cubiertas, 1,408 cabinas y una longitud de 277.20 metros.

    Virgin Voyages es una línea de cruceros con sede en Plantation, Florida (Estados Unidos), fundada en 2014 como una empresa conjunta entre Virgin Group y Bain Capital.

    Getzalette Reyes

    Portadista


