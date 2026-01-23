Colón y la receta como ‘hub’ logístico y energético

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La estrategia planteada para transformar a Colón en un hub logístico y energético se apoya en dos pilares complementarios: la modernización de la Zona Libre de Colón como plataforma de comercio regional y el desarrollo de infraestructura energética vinculada al tránsito marítimo y a la integración eléctrica.

El foro “Visión Colón 2026”, organizado por La Prensa, sirvió de plataforma para que los principales actores del sector privado delinearan el futuro económico de la provincia.

Óscar Santibáñez, de AES Panamá, destacó que la empresa ha invertido aproximadamente 1,500 millones de dólares en Colón.

Obviamente, con esa inversión y con un modelo de generación eléctrica basado en gas natural en Colón, Santibáñez ve difícil que aparezca nueva inversión en generación eléctrica como nodo productivo.

En este sentido, Santibáñez reconoció que no se pueden poner todos los huevos en la misma canasta; es decir, hay que buscar otras localizaciones o negocios complementarios.

Por ello, uno de los ejes con mayor proyección estratégica es el desarrollo de iniciativas vinculadas al Canal de Panamá.

Durante el foro se destacó un posible proyecto orientado a proveer combustible a los aproximadamente 14,000 buques que transitan anualmente por la vía interoceánica, una iniciativa que permitiría reducir la huella de carbono del transporte marítimo y, al mismo tiempo, disminuir costos logísticos a escala global.

Esta propuesta apunta a consolidar a Colón como un hub energético regional.

Lo que debería empezar a pasar —que es lo que está ocurriendo en otros mercados, particularmente como República Dominicana o Chile— es la aparición de las baterías como suplemento a la generación renovable eólica o solar, lo que permite que, en aquellas horas en que coincide que hay mucho sol, por ejemplo, pero hay poco consumo, esa energía pueda ser almacenada en una batería similar a la que tenemos en un celular, pero a gran escala.

La transformación digital en la Zona Libre y el modelo ‘Amazon’

Por su parte, Sheren Chatlani, gerente general de Panafoto Zona Libre, explicó cómo la pandemia de 2020 aceleró un cambio irreversible en el modelo de negocio.

La digitalización obligó a las empresas a adoptar una estrategia de venta híbrida: atraer clientes mediante portales digitales para luego cerrar ventas mayoristas a través de atención humana, con el fin de generar confianza.

Chatlani advirtió que el consumidor actual ha cambiado; la lealtad hacia las marcas legendarias ha disminuido frente a la entrada de marcas nuevas, principalmente de origen chino, que ofrecen alta calidad a precios significativamente menores.

Uno de los puntos más debatidos fue la posibilidad de que la Zona Libre de Colón (ZLC) se convierta en un Amazon o Temu regional.

Chatlani fue enfático al decir que “sí se puede convertir”, siempre y cuando se optimice la logística y se utilicen estrategias como el “dropshipping”.

Un modelo de este tipo implicaría consolidar contenedores en la zona libre para distribuir productos individualmente a otros países, evitando que los altos costos de flete internacional destruyan el precio final del producto.

Para lograrlo, el empresario instó a la unificación de los líderes de la ZLC para crear centros de acopio que compitan globalmente.