Combustibles registran una ligera baja desde este viernes 10 de julio

La Secretaría Nacional de Energía informó los nuevos precios de los combustibles, los cuales empezarán a regir desde este viernes 10 de julio.
Según la tabla de precios, la gasolina de 95 octanos se venderá a $1.17 por litro, registrando una disminución de un centavo con respecto al precio anterior.
Con respecto a la gasolina de 91 octanos, se informa que costará $1.11 por litro, manteniéndose al mismo precio de hace dos semanas.
En cuanto al diésel, se reporta que se venderá a $1.08 por litro.
Los precios se mantendrán hasta el viernes 24 de julio a las 5:59 a.m.
Según la entidad, la leve reducción se da debido reducciones en los precios de referencia internacional.