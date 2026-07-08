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    Movilidad

    Combustibles registran una ligera baja desde este viernes 10 de julio

    Yasser Yánez García
    Combustibles registran una ligera baja desde este viernes 10 de julio

    La Secretaría Nacional de Energía informó los nuevos precios de los combustibles, los cuales empezarán a regir desde este viernes 10 de julio.

    Según la tabla de precios, la gasolina de 95 octanos se venderá a $1.17 por litro, registrando una disminución de un centavo con respecto al precio anterior.

    Con respecto a la gasolina de 91 octanos, se informa que costará $1.11 por litro, manteniéndose al mismo precio de hace dos semanas.

    Combustibles registran una ligera baja desde este viernes 10 de julio
    Precios de venta del combustible, por litro, desde el 12 de junio hasta el 10 de julio.

    En cuanto al diésel, se reporta que se venderá a $1.08 por litro.

    Los precios se mantendrán hasta el viernes 24 de julio a las 5:59 a.m.

    Según la entidad, la leve reducción se da debido reducciones en los precios de referencia internacional.

    Yasser Yánez García

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