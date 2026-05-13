Panamá, 13 de mayo del 2026

    Combustibles volverán a aumentar a partir del 15 de mayo

    Yasser Yánez García
    Un conductor llena su tanque de gasolina. LP/Elysée Fernández

    Los precios de la gasolina registrarán un incremento a partir de este viernes 15 de mayo, según lo informó la Secretaría Nacional de Energía.

    La gasolina de 95 octanos se venderá a $1.36 por litro, registrando un aumento de nueve centavos con respecto al precio anterior, mientras que la gasolina de 91 octanos costará $1.28 por litro, con un aumento de nueve centavos.

    Con respecto al diésel, se informa que registrará un aumento de cinco centavos y se venderá a $1.31 por litro.

    Información en desarrollo...

