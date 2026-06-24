Combustibles volverán a bajar de precio desde este viernes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Secretaría Nacional de Energía informó los nuevos precios de los combustibles, los cuales empezarán a regir desde este viernes 26 de junio.

Según la tabla de precios, la gasolina de 95 octanos se venderá a $1.18 por litro, registrando una disminución de unos cuatro centavos con respecto al precio anterior.

Con respecto a la gasolina de 91 octanos, se informa que costará $1.11 por litro, reflejando una disminución de tres centavos.

En cuanto al diésel, se reporta que se venderá a $1.10 por litro, unos 10 centavos menos, en comparación al precio anterior.

Los nuevos precios regulares de los combustibles entrarán a regir a las 6:00 a.m. de este viernes 26 de junio hasta las 5:59 a.m. del viernes 10 de julio.

La evolución del precio del petróleo WTI (Texas) en un año.

Precios en galones

La gasolina de 95 octanos $4.47 por galón.

La gasolina de 91 octanos $ 4.40 por galón.

Diésel $4.16 por galón.

La Secretaría Nacional de Energía informó que durante el presente periodo, los precios de referencia internacionales registraron reducciones, que se traducen directamente en los precios al consumidor final.

Cabe recordar que las negociaciones de las últimas semanas, entre Estados Unidos e Irán, para poner fin al conflicto armado en Medio Oriente, contribuyeron a que el petróleo bajara de precio.