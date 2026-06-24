Panamá, 24 de junio del 2026
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    Secretaría de Energía

    Combustibles volverán a bajar de precio desde este viernes

    Henry Cárdenas P.
    Combustibles volverán a bajar de precio desde este viernes
    Bajan los precios de los combustibles.

    La Secretaría Nacional de Energía informó los nuevos precios de los combustibles, los cuales empezarán a regir desde este viernes 26 de junio.

    Según la tabla de precios, la gasolina de 95 octanos se venderá a $1.18 por litro, registrando una disminución de unos cuatro centavos con respecto al precio anterior.

    Con respecto a la gasolina de 91 octanos, se informa que costará $1.11 por litro, reflejando una disminución de tres centavos.

    En cuanto al diésel, se reporta que se venderá a $1.10 por litro, unos 10 centavos menos, en comparación al precio anterior.

    Combustibles volverán a bajar de precio desde este viernes

    Los nuevos precios regulares de los combustibles entrarán a regir a las 6:00 a.m. de este viernes 26 de junio hasta las 5:59 a.m. del viernes 10 de julio.

    Combustibles volverán a bajar de precio desde este viernes
    La evolución del precio del petróleo WTI (Texas) en un año.

    Precios en galones

    La gasolina de 95 octanos $4.47 por galón.

    La gasolina de 91 octanos $ 4.40 por galón.

    Diésel $4.16 por galón.

    Combustibles volverán a bajar de precio desde este viernes

    La Secretaría Nacional de Energía informó que durante el presente periodo, los precios de referencia internacionales registraron reducciones, que se traducen directamente en los precios al consumidor final.

    Cabe recordar que las negociaciones de las últimas semanas, entre Estados Unidos e Irán, para poner fin al conflicto armado en Medio Oriente, contribuyeron a que el petróleo bajara de precio.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

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