Comenzó la veda del camarón en Panamá: regirá hasta el 11 de abril

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Desde la madrugada de este 1 de febrero comenzó a regir en Panamá el primer período de veda del camarón, una medida orientada a proteger los ciclos de reproducción y crecimiento de esta especie, considerada clave para la sostenibilidad de la actividad pesquera.

Así lo informó la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP). Explicó que la veda se extenderá hasta el 11 de abril, a las 12:00 mediodía, conforme a lo establecido en el Decreto Ejecutivo N.° 158.

Durante este lapso queda prohibida la captura, el transporte y la comercialización de camarón sin los permisos correspondientes, tanto en aguas nacionales como en puntos de distribución y venta.

Las autoridades reiteraron que el cumplimiento de esta restricción resulta fundamental para garantizar la recuperación de las poblaciones de camarón y asegurar la pesca responsable a largo plazo, en beneficio de los pescadores artesanales e industriales y del ecosistema marino.

Asimismo, se recordó a la ciudadanía que la pesca ilegal durante el período de veda constituye una falta sancionable. La entidad informó que las denuncias pueden realizarse a través de la línea 311 o mediante la plataforma ARAP Móvil.