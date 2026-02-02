Panamá, 02 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    PESCA

    Comenzó la veda del camarón en Panamá: regirá hasta el 11 de abril

    José González Pinilla
    Comenzó la veda del camarón en Panamá: regirá hasta el 11 de abril
    Empezó la veda del camarón. Foto/Cortesía

    Desde la madrugada de este 1 de febrero comenzó a regir en Panamá el primer período de veda del camarón, una medida orientada a proteger los ciclos de reproducción y crecimiento de esta especie, considerada clave para la sostenibilidad de la actividad pesquera.

    Así lo informó la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP). Explicó que la veda se extenderá hasta el 11 de abril, a las 12:00 mediodía, conforme a lo establecido en el Decreto Ejecutivo N.° 158.

    Durante este lapso queda prohibida la captura, el transporte y la comercialización de camarón sin los permisos correspondientes, tanto en aguas nacionales como en puntos de distribución y venta.

    Las autoridades reiteraron que el cumplimiento de esta restricción resulta fundamental para garantizar la recuperación de las poblaciones de camarón y asegurar la pesca responsable a largo plazo, en beneficio de los pescadores artesanales e industriales y del ecosistema marino.

    Asimismo, se recordó a la ciudadanía que la pesca ilegal durante el período de veda constituye una falta sancionable. La entidad informó que las denuncias pueden realizarse a través de la línea 311 o mediante la plataforma ARAP Móvil.

    José González Pinilla

    Editor


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • PASE-U 2025: El Ifarhu anuncia nuevas provincias para entrega de cheques. Leer más
    • Embajada de Estados Unidos en Panamá respalda fallo que anula concesión portuaria. Leer más
    • Ejecutivos de 22 multinacionales muestran interés en expandir operaciones y concretar inversiones en Panamá. Leer más
    • Michael Amir Murillo es enviado a las reservas y De Zerbi le pediría salir del Olympique de Marsella. Leer más
    • Gobierno, gremios y sindicatos se pronuncian tras el fallo contra el contrato de PPC. Leer más
    • Puertos operados por Panama Ports Company concentran casi 40% del movimiento de contenedores de Panamá. Leer más
    • Idaan avanza en la planta de Chilibre y anuncia recuperación gradual del servicio de agua. Leer más