Comerciantes de Merca Panamá registran caída de las ventas por las protestas y temen pérdidas por exceso de inventario

Caída de las ventas, acumulación de inventario de productos perecederos como legumbres, hortalizas y frutas que están a punto de perderse, además de alza de precios de algunos productos como plátano y el guineo, son algunas de las consecuencias que están registrando los comerciantes de Merca Panamá por las protestas y algunas tranques intermitentes en centros de producción que tienen secuela en la cadena de suministro.

Yoris Morales, presidente de la Asociación de Comerciantes de Merca Panamá, sostuvo que aunque no se han cerrado las vías hacia esa zona, si les ha afectado el descenso de afluencia de los clientes que normalmente se abastecen con productos como hortalizas, legumbres y frutas entre otros.

Explicó que los dueños de restaurantes, fondas, empresas proveedoras de alimentos y otras están siendo afectadas por las paralizaciones y han dejado de operar algunas estos días, por lo que no están comprando los víveres que adquirían en Merca Panamá.

“Nuestros clientes naturales son la hotelería, los restaurantes, la industria de franquicias y las navieras. Esta economía se está viendo fuertemente afectada por los cierres. La gente no está saliendo a comprar y a comer en fondas o en restaurantes. Esto provoca que esos restaurantes no nos compren o no nos hagan pedidos, y nosotros trasladamos ese impacto al campo”, relató a La Prensa, Morales.

Indicó que la situación es más crítica en la provincia de Bocas del Toro, desde donde se abastecer de plátano, guineos y otros productos. La caja de guineo que la compraban a 12 dólares se está comprando al mayor en casi 20 dólares. La libra subió de 50 centavos a 75 centavos de dólar.

“Hoy, si usted hace el recorrido aquí en Merca, no va a encontrar guineo, y el precio del plátano está empezando a subir, porque la gran mayoría de esos productos provienen de allá”.

Por otro lado, admite que hay otros productos que están bajando de precio porque hay una sobreoferta de productos y los consumidores no están yendo a comprar.

“La incertidumbre que ha creado la huelga está creando un efecto en los consumidores que no están viniendo a comprar. Esto está generando una caída en los precios que va a afectar toda la cadena de producción, porque se comenzarán a perder las cosechas. No se puede guardar un brócoli, una lechuga, un coliflor y los inventarios están demasiado llenos”.

Hay comerciantes que indican que la facturación diaria se ha reducido entre 10% y hasta 40%. En algunos casos vendían entre 500 y 1,000 dólares diarios y ahora con dificultad llegan a 200 y 300 dólares.

José Pablo Ramos, gerente general de Mercados Nacionales de la Cadena de Frío S.A. indicó que efectivamente se registra una caída en la afluencia de compradores.

“No hay ningún tipo de escasez, los arrendatarios de Merca Panamá se llenaron de productos para atender la demanda, pero las personas no están viniendo y lamentablemente muchos de los productos se van a tener que desecharse por pérdida. Algunos antes de perder esos productos están bajando los precios, pero faltan compradores”, dijo Ramos.

Por su parte el ministro de Agricultura y Desarrollo Agropecuario, indicó que los productos agrícolas siempre son los más afectados cuando hay paralizaciones y tranques de vías.

“Estamos trabajando de sol a sol, esforzándonos para llevar productos y alimentos a los hogares. No es justo que, por un paro, cierres o huelgas, tengan que sacrificar su trabajo, su sustento familiar y terminar botando su producción”, dijo el ministro.

Tanto los comerciantes como los representantes del Gobierno advierten que de continuar las protestas, se puede afectar la cadena de suministro e incluso los productores agrícolas se vean desmotivados para planificar la próxima cosecha, lo cual puede tener consecuencias negativas en el mediano plazo para el abastecimiento.