Comercio mundial crece, pero los costos marítimos y logísticos presionan los precios

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El comercio mundial creció alrededor de 4% durante el primer trimestre de 2026. El intercambio de bienes aumentó 4.8%, mientras que el comercio de servicios avanzó 1.6% según cifras de la Unctad, la organización para el comercio y el desarrollo de la ONU.

El comercio mundial navega por aguas turbulentas debido a los distintos conflictos geopolíticos que han afectado el flujo del transporte marítimo en varias regiones como la del Medio Oriente con las contantes interrupciones del estrecho de Ormuz, además del conflicto que mantiene Ucrania y Rusia que sigue impactando algunas rutas.

El primer efecto ha sido el encarecimiento de los fletes por el alza del combustible, además del desvío de rutas y la reconfiguración de nuevos corredores logísticos. Proveedores y clientes buscan otras zonas de suministro de bienes que se han visto impactados como el petróleo y el gas.

Una actualización sobre el Comercio Mundial de la ONU Comercio y Desarrollo, anteriormente conocida como Unctad, indica que el comercio mundial sigue expandiéndose en medio del aumento de las presiones sobre los precios.

Puntualmente indica el reporte que en el primer trimestre de 2026, el comercio mundial registró un incremento de 4% respecto del trimestre anterior.

Se detalla que en el caso la comercialización de bienes el crecimiento fue de 4.8% y de 1.6% en los servicios.

“La estimación inmediata de la Unctad sugiere que el impulso positivo continuó durante el segundo trimestre de 2026, con estimaciones preliminares que apuntan a un crecimiento trimestral de 6.4% en los bienes y de 2.1% en los servicios. En conjunto, se estima que el comercio mundial aumentó alrededor de 2 millones de millones de dólares (trillón en inglés) durante el primer semestre de 2026 y se encamina a alcanzar un valor anual récord”, precisa ONU Comercio.

El organismo explica que una parte de este crecimiento reflejó precios comerciales más altos, y no necesariamente mayores volúmenes de bienes trasados.

“La interrupción del transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, junto con la creciente preocupación por el suministro regional de energía, elevó los precios mundiales de la energía y aumentó los costos de transporte, logística y producción en las cadenas internacionales de suministro”, precisa el reporte.

Las disrupciones en Ormuz, están impactando los costos de los fletes del transporte marítimo. LP/Katiuska Hernández

Especifica igualmente, que la inflación del comercio mundial aumentó con fuerza hasta llegar al 3.6% en el primer trimestre de 2026, mientras que la estimación ubica el incremento en los precios en 5.1% para el segundo trimestre de este año.

Recalca la entidad de las Naciones Unidas que durante los últimos 12 meses, la inflación del comercio promedió alrededor de 3.4%, lo que indica presiones continuas sobre los precios.

En cuanto a las regiones, la Unctad, también conocida como ONU Comercio y Desarrollo, refleja que el desempeño siguió siendo muy desigual entre economías y sectores.

Se detalla que la región de Asia oriental fue el principal motor del crecimiento, con China y la República de Corea registrando un comercio de bienes especialmente sólido, mientras que el resto de Asia experimentó un crecimiento más lento.

Por otra parte África y las Américas registraron un crecimiento de las importaciones superior al promedio mundial, pero un desempeño exportador comparativamente más débil.

El comercio de piezas y componentes de semiconductores es uno de los que más está creciendo. Pixabay.com

En el ámbito sectorial, la demanda de semiconductores, productos de tecnologías de la información y las comunicaciones, maquinaria eléctrica, baterías, minerales críticos y vehículos eléctricos respaldó la expansión, mientras que los productos químicos, el hierro y el acero, y algunos productos de energía renovable se contrajeron.

“Se espera que la fuerte demanda de productos relacionados con la inteligencia artificial, semiconductores, baterías y componentes de vehículos eléctricos siga siendo un importante motor del crecimiento comercial durante el segundo semestre de 2026″, precisa el reporte.

Igualmente, advierte que el comercio mundial está cada vez más condicionado por la evolución de las políticas comerciales y los acontecimientos geopolíticos.

“En Estados Unidos, es probable que las negociaciones comerciales en curso mantengan elevada la incertidumbre sobre las políticas, con una posible anticipación de operaciones comerciales antes de eventuales cambios normativos. En términos más generales, se espera que la reaparición de tensiones comerciales, los riesgos persistentes para la navegación a través del estrecho de Ormuz y la continua fragmentación geoeconómica eleven los costos del comercio y contribuyan a un desempeño cada vez más desigual entre regiones y sectores”, señala el organismo.