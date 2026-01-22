Comisión de Credenciales aprueba nombramiento de Álvaro Naranjo como director del Fondo de Ahorros de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional aprobó recomendar al pleno legislativo el nombramiento de Álvaro Naranjo Valencia como director de la Junta Directiva del Fondo de Ahorros de Panamá (FAP).

Naranjo es administrador de Negocios con énfasis en finanzas, título que obtuvo en la Universidad Eafit en Medellín, Colombia.

Consultado sobre qué haría ante una eventual solicitud del Ejecutivo que comprometiera la estabilidad u objetivo del fondo, Naranjo señaló que su actuación estaría guiada por la integridad y el marco legal vigente, incluso si eso implica oponerse a decisiones políticas.

Explicó que la ley establece límites claros para evitar que el FAP sea utilizado como una fuente de financiamiento del Estado, ya que solo puede ser utilizado en situaciones de emergencia nacional o desaceleración económica.

Detalló que el acceso a los recursos está condicionado a umbrales vinculados al Producto Interno Bruto (PIB), que actualmente permitirían retiros aproximados de entre $400 millones y $800 millones, dependiendo del escenario.

Uno de los puntos más enfáticos de su intervención fue su rechazo a utilizar los recursos del FAP para cubrir déficits fiscales inmediatos. Naranjo afirmó que los ahorros del Estado no deben emplearse para financiar desequilibrios fiscales corrientes, sino exclusivamente para enfrentar emergencias o desaceleraciones económicas severas.

“Los ahorros del país se tienen que cuidar. No están para cubrir déficit fiscal”, subrayó.

Frente a inquietudes sobre un posible conflicto de intereses por su trayectoria en el sector financiero privado, Naranjo aseguró que el diseño legal del FAP impide que el fondo invierta a través de casas de valores locales o empresas vinculadas, salvo en condiciones estrictamente reguladas. Precisó que el fondo solo puede invertir hasta un 10% en bonos soberanos de Panamá en el mercado secundario, a través del Banco Nacional.

Tras concluir el período de preguntas, la Comisión de Credenciales aprobó con ocho votos a favor, la recomendación al pleno de la Asamblea Nacional para ratificar el nombramiento de Naranjo como director de la Junta Directiva del FAP.

La decisión deja el camino abierto para que el pleno legislativo confirme formalmente la designación en los próximos días.