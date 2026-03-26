Comisión marítima de Estados Unidos advierte la detención de buques panameños en China

Laura DiBella, al frente de la Federal Maritime Commission (FMC), advirtió este 26 de marzo que Estados Unidos sigue de cerca las recientes acciones de China contra buques con bandera panameña.

El pronunciamiento señala que China ha impuesto un aumento drástico en las detenciones de buques con bandera panameña en sus terminales portuarias, superando con creces los niveles históricos.

La nota, firmada por la comisionada DiBella, no detalla la cantidad de embarcaciones detenidas. Sin embargo, registros de la organización Tokyo MOU, que monitorea los controles portuarios en la región Asia-Pacífico, indican que, de las 66 detenciones por irregularidades realizadas en puertos chinos en lo que va de marzo de este año, 46 correspondieron a buques con bandera panameña.

En contraste, en todo el mes de marzo de 2025 se llevaron a cabo 94 detenciones, de las cuales 32 afectaron a barcos con bandera de Panamá; y en ese mismo período de 2024 fueron inmovilizados 53 buques, de los cuales 13 navegaban bajo pabellón panameño, de acuerdo con información de EFE.

De acuerdo con la FMC, estas medidas responderían a represalias tras decisiones adoptadas por Panamá sobre la operación de terminales portuarias.

El conflicto tiene su origen en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, del pasado 30 de enero de 2026, que anuló el contrato de concesión otorgado a Panama Port Company, filial de la empresa hongkonesa CK Hutchison, para operar las terminales de Balboa y Cristóbal, ubicadas en el Pacífico y el Atlántico del Canal de Panamá.

Tras el fallo, el gobierno panameño designó como operadores interinos —por un período de 18 meses— a filiales de las compañías APM Terminals y Terminal Investment Limited, vinculadas a los gigantes navieros Maersk y MSC.

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En respuesta, CK Hutchison ha iniciado procesos legales y de arbitraje contra el Estado panameño, con reclamaciones que superan los 2 mil millones de dólares.

La agencia federal de Estados Unidos ha indicado que, dado que los buques con bandera panameña transportan una parte significativa del comercio de contenedores de ese país, estas acciones podrían tener importantes consecuencias comerciales y estratégicas para el transporte marítimo estadounidense.