¿Cómo conseguir empleo en el Canal de Panamá? Se abrirán vacantes para nuevos proyectos

El Canal de Panamá está contratando personal. El relevo del personal que se retira, además del desarrollo de nuevos proyectos como la construcción del embalse en río Indio, el gasoducto y la construcción de nuevas terminales portuarias, serán oportunidades para aplicar a nuevas vacantes en el corto, mediano y largo plazo.

Así lo destacó durante su intervención en Juvemar 2025, la subadministradora de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Ilya Espino de Marotta, quien destacó que el relevo generacional y los nuevos proyectos en marcha abrirán múltiples vacantes en la vía interoceánica.

“Con los nuevos proyectos como el embalse en Río Indio, el gasoducto, las nuevas terminales portuarias y el relevo de personal que se retira, se abrirán más vacantes en el Canal”, afirmó.

Actualmente, las contrataciones están enfocadas en el proyecto del embalse de Río Indio, donde se requieren ingenieros, especialistas ambientales, psicólogos y profesionales del área social para el programa de reasentamiento.

También hay espacios para: pasacables, operadores de lancha, prácticos, capitanes e ingenieros de remolcadores, boarding officers, personal de mercadeo, analistas de datos, abogados especializados en temas marítimos, comunicadores, médicos e ingenieros, dijo la subadministradora.

En el tercer trimestre del año fiscal 2025 del Canal, se contrataron en total a 737 personas, de las cuales 147 fueron permanentes y 590 temporales.

En el caso de la construcción del embalse de rio Indio, obra que durará 5 años, la proyección del Canal es que la obra genere de forma directa 2,700 empleos.

En el corredor energético que incluye el gasoducto el Canal se contempla la generación de 6,506 empleos en la etapa de construcción y 9,665 en la de operación. El gasoducto estaría comenzando la construcción en el 2027.

Para las nuevas terminales portuarios la estimación de empleos será de 8,100 en la fase de construcción y 9,008 en la de operación pero aún no han definido el cronograma y en el corredor logístico 3,208 plazas de trabajo en la etapa de construcción y 443 en la operacional.

Cómo aplicar

Espino de Marotta dio consejos prácticos a los jóvenes interesados en trabajar en la ACP:“Importantísimo prepararse bien, saber inglés, poner todos sus datos en la página web del Canal de Panamá, en el portal de empleo, una vez que tienen su título. Entren al registro y mantengan ese archivo actualizado. Les ponen puntajes, así que hay que ser buen estudiante, tener buenas notas, hablar inglés y asegurar que toda la experiencia relevante esté en el sistema“.

Las vacantes son anunciadas en el portal oficial del Canal para aplicar: portal-empleo.micanaldepanama.com y en la página de LinkedIn de la ACP.

Uno de los puestos clave dentro del Canal es el de práctico, responsables de guiar los buques en su tránsito por la vía interoceánica.

Espino de Marotta dijo que solo hay siete mujeres prácticas, por lo que se requiere más personal femenino para lograr una gran diversidad.

Este cargo exige un alto nivel de preparación marítima, dominio del inglés y destrezas comprobadas en navegación.

La capitana Katherine Rodríguez, práctica del Canal, sostuvo que es fundamental la preparación para esta carrera y adquirir experiencia en el mundo marítimo. En su caso navegó durante siete años y medio antes de aplicar a la ACP.

Vacantes abiertas

El Canal de Panamá abrió un abanico de oportunidades laborales en áreas que van desde oficios técnicos hasta posiciones profesionales especializadas. Entre las vacantes atualmente abiertas están puestos como ingeniero civil (hidráulico-sanitaria), médico general, oficial de máquinas y especialista en desarrollo comercial, así como oficios tradicionales como albañil, carpintero, soldador, pintor y operador de planta potabilizadora.

También se incluyen programas de formación como el entrenamiento para pasacables.

Lista de vacantes: