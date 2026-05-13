Cómo sobreviven las familias panameñas al aumento del costo de vida

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

La inflación en alimentos ha sido particularmente agresiva. Productos esenciales como el arroz, el pollo, los vegetales y los lácteos han visto aumentos que, en algunos casos, superan el 40% en comparación con hace diez años.

Cuando hablo con las familias panameñas sobre sus finanzas, escucho una historia recurrente: “El salario ya no alcanza”. Y no es una percepción errada. Los datos nos muestran una realidad preocupante que debemos analizar con seriedad y, sobre todo, con propuestas concretas.

En la última década, el costo de vida en Panamá ha experimentado un incremento significativo que no ha sido acompañado proporcionalmente por el aumento de los salarios. Mientras el salario mínimo ha tenido ajustes moderados, los precios de la canasta básica, el transporte y los servicios básicos han crecido a un ritmo mucho más acelerado.

La inflación en alimentos ha sido particularmente agresiva. Productos esenciales como el arroz, el pollo, los vegetales y los lácteos han visto aumentos que, en algunos casos, superan el 40% en comparación con hace diez años.

El transporte, tanto público como privado, representa otro golpe significativo al bolsillo familiar, especialmente con el incremento del combustible que impacta directamente en los costos de movilización.

Con el alza del precio del petróleo los ciudadanos tendrán que pagar más en combustible y es posible que aumenten otros productos como transporte y alimentos. LP/Elysée Fernández

La electricidad y el agua son subsidiadas mientras que la internet y telecomunicaciones consumen una porción cada vez mayor del ingreso familiar, dejando poco margen para el ahorro o la inversión.

Los servicios de internet y telecomunicaciones se han incrementado. Tomada de @RadioPuntoGT

Frente a esta realidad, las familias panameñas han recurrido al crédito como válvula de escape. Según datos del sector financiero, el endeudamiento de los hogares ha alcanzado niveles históricos. Las tarjetas de crédito, préstamos personales y financiamientos de consumo se han convertido en herramientas no para adquirir activos, sino para cubrir gastos operativos mensuales.

Esta es una señal de alarma: cuando el crédito deja de ser una herramienta de crecimiento patrimonial y se convierte en un mecanismo de supervivencia, estamos ante un problema estructural que requiere atención inmediata.

En Panamá existen más de 876 mil tarjetas de crédito emitidas por los bancos. Imagen generada por Chatgpt

A pesar de este panorama complejo, existe estrategias que las familias panameñas pueden implementar:

1. Presupuesto realista y disciplinado: El primer paso es conocer exactamente en qué se gasta cada dólar. Un presupuesto no es restrictivo, es liberador porque nos da control sobre nuestro dinero.

2. Priorizar el ahorro como gasto fijo: Aunque parezca contradictorio, debemos “pagarnos a nosotros mismos primero”. Incluso si es el 5% del ingreso, establecer el ahorro como una obligación mensual crea el hábito y el fondo de emergencia.

3. Reducir deuda tóxica: Las tarjetas de crédito con tasas superiores al 20% anual son veneno financiero. Debemos eliminar estas deudas usando el método de “bola de nieve” o “avalancha”.

4. Buscar ingresos complementarios: La economía digital ofrece oportunidades accesibles para generar ingresos adicionales. No se trata de trabajar 24/7, sino de monetizar habilidades existentes.

5. Educación financiera continua: Invertir tiempo en aprender sobre finanzas personales es tan importante como trabajar. El conocimiento financiero es el activo más rentable.

6. Consumo inteligente: Diferenciar entre necesidades y deseos es fundamental.

Cada compra debe pasar por el filtro: ¿Esto me acerca o me aleja de mis objetivos financieros?

La situación económica de las familias panameñas es desafiante, pero no es un callejón sin salida. Requiere, eso sí, un cambio de mentalidad y acción tanto a nivel individual como colectivo.

El ahorro y la inversión no deben ser sueños inalcanzables. Con disciplina, educación financiera y decisiones conscientes, cada familia panameña puede tomar control de su futuro económico. El primer paso siempre es el más difícil, pero también el más importante: decidir que las cosas pueden y deben cambiar.

No se trata de cuánto ganamos, sino de qué hacemos con lo que ganamos. La prosperidad financiera es un maratón, no una carrera de velocidad.