¿Cómo una hipoteca termina en el mercado de valores?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Caja de Ahorros anunció una titularización de más de $1,500 millones de su cartera hipotecaria, una operación que convierte préstamos de vivienda en valores en la bolsa panameña, para inversionistas, a cambio de recursos para financiar nuevas hipotecas.

Las hipotecas de Caja de Ahorro llegan al mercado de valores. Esto no significa que ahora una persona podrá solicitar un préstamo hipotecario directamente en la bolsa, sino que una parte de los créditos que un banco ya otorgó puede convertirse en instrumentos financieros que luego son adquiridos por inversionistas.

Eso es precisamente lo que hizo Caja de Ahorros al estructurar una titularización de más de $1,500 millones respaldada por una porción de su cartera hipotecaria y llevar esos activos al mercado de capitales a través de la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex).

¿Qué significa titularizar una hipoteca?

Cuando un banco concede un préstamo para comprar una vivienda, entrega el dinero al cliente y luego lo recupera poco a poco mediante las cuotas mensuales, en plazos que pueden extenderse durante 20, 25 o 30 años.

Con una titularización, el banco agrupa una parte de esos préstamos hipotecarios y los utiliza como respaldo para emitir valores que pueden ser comprados por inversionistas.

En términos sencillos, se toman créditos que generarían ingresos durante muchos años y se convierten en instrumentos financieros que permiten al banco obtener recursos en el presente.

Los inversionistas, por su parte, adquieren valores respaldados por los flujos que generan esas hipotecas, es decir, por los pagos de capital e intereses que realizan los deudores.

¿Qué gana el banco?

El principal beneficio es la liquidez.

En lugar de esperar décadas para recuperar completamente el dinero prestado, el banco puede obtener recursos a través del mercado de capitales y utilizarlos nuevamente.

Caja de Ahorros explicó que parte de los fondos generados mediante esta operación serán destinados a financiar nuevos préstamos hipotecarios.

La entidad sostiene que la titularización también permitirá mejorar sus niveles de adecuación de capital, disminuir riesgos y fortalecer sus indicadores financieros.

El gerente general de Caja de Ahorros, Andrés Farrugia, indicó que la operación permitirá generar más de $1,500 millones en nuevos préstamos hipotecarios.

¿Qué gana el mercado de valores?

La operación incorpora otro tipo de instrumento al mercado panameño: valores respaldados por préstamos hipotecarios en este caso de un banco estatal.

Esto amplía las alternativas disponibles para inversionistas nacionales y extranjeros, que pueden colocar recursos en instrumentos diferentes a las acciones, bonos corporativos o deuda pública tradicional.

La Caja de Ahorro utiliza el mercado de capitales para obtener liquidez a partir de activos que ya tienen en sus balances.

Con la operación el mercado de valores sirve como puente entre el dinero de los inversionistas y la capacidad de los bancos de seguir otorgando crédito.

La emisión obtuvo una calificación AAA (EXP) (pan) otorgada por Fitch Ratings.

Andrés Farrugia, gerente general de Caja de Ahorros, y Olga Cantillo, presidenta ejecutiva de Latinex, durante el anuncio de la titularización de la cartera hipotecaria en la Bolsa Latinoamericana de Valores.

Se trata de una calificación dentro de la escala nacional panameña y representa una valoración elevada de la calidad crediticia de la estructura frente a otros instrumentos emitidos en el país.

La calificación sirve como referencia para los inversionistas al momento de evaluar el riesgo de la emisión, aunque no significa que la inversión esté completamente libre de riesgo.

¿Qué pasa con las personas que ya tienen una hipoteca?

Para los clientes de Caja de Ahorros, la operación no modifica las condiciones de sus préstamos.

La entidad informó que se mantienen las tasas de interés, los plazos, las cuotas y los canales de atención acordados originalmente.

El cliente seguirá pagando su préstamo de la misma forma y mantendrá su relación con Caja de Ahorros.

Lo que cambia ocurre detrás de la operación financiera: determinados préstamos pasan a formar parte del conjunto de activos que respalda los valores colocados entre inversionistas.