Comprador de AES se reúne con el Gobierno de Panamá

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, recibió a ejecutivos del fondo sueco EQT, una de las empresas que junto a GIP de BlackRock acordó la compra global de AES por $33,400 millones. Los inversionistas manifestaron interés en ampliar operaciones en Panamá.

Representantes de EQT Infrastructure VI Fund (EQT), el fondo de inversión global con sede en Estocolmo, Suecia, que recientemente acordó la compra de la multinacional energética AES junto a Global Infrastructure Partners (GIP), propiedad de BlackRock, sostuvieron reuniones con autoridades del Gobierno panameño para explorar oportunidades de inversión en el país en materia de agua.

El grupo administra activos por más de 210 mil millones de euros y es considerado uno de los mayores inversionistas en infraestructura a nivel mundial. A inicios de marzo, EQT, a través de su fondo EQT Infrastructure VI, y Global Infrastructure Partners (GIP), firma propiedad de BlackRock, anunciaron un acuerdo para adquirir la estadounidense AES Corporation por $33,400 millones.

En ese contexto, representantes de la firma sueca visitaron Panamá y fueron recibidos por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac. Durante el encuentro, los ejecutivos de EQT manifestaron su interés en ampliar sus operaciones en el país a través de su filial Seven Seas Water Group y la empresa local Aguas de Panamá, S.A. (APSA).

Orillac destacó que el gobierno tiene previsto la construcción de nuevas plantas potabilizadoras y la optimización de las existentes.

Vikram Dhawan, director de EQT, explicó que el grupo evalúa oportunidades principalmente en el sector de producción y suministro de agua potable, respaldado por la capacidad financiera y experiencia internacional del fondo.

Por su parte, el ministro Orillac destacó que el gobierno del presidente José Raúl Mulino mantiene como prioridad ampliar el acceso al agua potable en el país. Señaló que el Gobierno tiene prevista la construcción de nuevas plantas potabilizadoras y la optimización de las existentes.

En la reunión también participaron Herry Charrabe, CEO de Seven Seas Water Group; Oliver Wiese, director comercial de esta división de EQT; y Jorge Castillo, gerente de Aguas de Panamá.

Los representantes del grupo también sostuvieron un encuentro con el canciller Javier Martínez-Acha, quien los invitó a establecer su sede regional en Panamá aprovechando el programa de incentivos para multinacionales, bajo el cual alrededor de 90 empresas internacionales ya se han establecido en el país.

La compra que realizaron en conjunto EQT Infrastructure VI Fund (EQT) y Global Infrastructure Partners (GIP), propiedad de BlackRock de AES tiene relación con Panamá, debido a que AES opera plantas de energía, represas y centrales hidroeléctricas en el istmo.

En el país, AES cuenta con una subsidiaria llamada AES Panamá, que opera como empresa mixta, ya que el Estado panameño posee el 49% de sus acciones.

La compañía tiene en operación 1,216 MW de capacidad instalada, de los cuales 835 MW corresponden a energía 100% renovable, proveniente de cinco plantas hidroeléctricas: Changuinola (Bocas del Toro), Los Valles, La Estrella y Estí (Chiriquí) y Bayano (provincia de Panamá).