Compradores de Dubái visitan fincas en Chiriquí tras pagar precio récord por café geisha

En las montañas altas de Chiriquí, Beril Helvaci y Serkan Sagsoz, representantes de la empresa Julith Coffee, recorren fincas cafetaleras mientras observan de cerca la calidad del café especial panameño.

Ambos viajaron desde Dubái, donde tiene sede la compañía, tras haber ofrecido el precio récord de 30,204 dólares por kilo por el geisha lavado “El Nido”, de la finca La Esmeralda, propiedad de la familia Peterson, en Cañas Verdes, corregimiento de Palmira, distrito de Boquete.

“La calidad que refleja el café panameño es superior al precio ofertado… el café que compramos, para mí, debe tener una puntuación perfecta de 100 puntos”, aseguró Sagsoz, recordando la emoción de la subasta en la que lograron la histórica adquisición.

Rachel y Daniel Peterson, productores de la finca, coinciden con el comprador. Para ellos, el grano subastado posee una calidad excepcional y sabores poco comunes en la catación tradicional.

“Aún tengo en mi mente los sabores de ese grano. Es un café extraordinario, un almíbar que se combina con notas de jazmín y durazno, dejando un resabio delicioso”, relató Daniel Peterson con entusiasmo.

El recorrido de los representantes de Julith Coffee marca un hecho singular: es la primera vez que un comprador de café viaja hasta Chiriquí para conocer, en persona, el origen del grano que adquirió en una subasta en línea, celebrada el pasado 7 de agosto.