Con el cruce del Queen Elizabeth comienza la temporada de cruceros en el Canal de Panamá, esperan superar los 195 tránsitos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El crucero Queen Elizabeth con unos 2,000 pasajeros a bordo inaugura oficialmente la temporada de cruceros por el Canal de Panamá para el período 2025-2026.

La embarcación realiza el tránsito de reposicionamiento que forma parte de una travesía de 22 días desde Seattle, Washington, y será el primero de los más de 195 tránsitos programados para esta temporada, informó Albano Aguilar, especialista en Análisis de Mercados y Pronósticos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

La ruta interoceánica espera que se generen ingresos de entre $60 millones y $70 millones por el pago de pejaes de cruceros que transitarán esta temporada.

Aguilar detalló que durante esta temporada, las principales navieras como Norwegian Cruise Line, Carnival Cruise Line y Royal Caribbean Cruises, entre otras, continuarán ofreciendo itinerarios que incluyen tránsitos completos y parciales por el Canal.

También se espera la visita de cruceros de menor tamaño como Insignia, Le Lyrial, Le Champlain, National Geographic Quest, Star Pride, Viking Mars, entre otros.

Además, está programado que cinco cruceros por primera vez el tránsito por el Canal de Panamá en este periodo: Aidadiva, Brilliant Lady, Celebrity Ascent, Disney Adventure y Star Seeker.

Para el 2026, se estima un crecimiento global en la demanda de pasajeros del 5%, mientras que la flota mundial aumentará en 14 embarcaciones, alcanzando un total de 475 buques.

Durante el año fiscal 2025 que cerró el pasado 30 de septiembre, transitaron por el Canal de Panamá 212 cruceros o barcos de pasajeros, de los cuales 172 cruzaron las esclusas panamax y 40 las esclusas neopanamax (las ampliadas).

Datos del crucero Quee Elizabeth

El crucero Queen Elizabeth que transita este jueves 9 de octubre fue construido en el año 2010 por el astillero Fincantieri en Monfalcone, Italia. Actualmente cuenta con 15 años de servicio. Navega bajo bandera de Bermuda. Tiene una eslora (longitud total) de 293 metros y una manga (ancho máximo) de 32 metros y su arqueo bruto alcanza las 90,901 toneladas de registro bruto.

Este buque de transporte de pasajeros puede alcanzar una velocidad máxima de 24 nudos, lo que equivale a 44 kilómetros por hora o 28 millas por hora.