Concesión de puertos y el gasoducto del Canal: extienden plazo para entregar documentos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El administrador de la Autoridad del Canal de Panamá indicó que ante las inquietudes de las empresas interesadas, se decidió publicar una nueva fecha que extenderá el plazo para que tengan más tiempo de hacer una propuesta robusta.

El plazo para que las empresas interesadas en precalificar para concesión y construcción de los dos puertos del Canal de Panamá, uno en Corozal, en el lado del Pacífico y el otro en Isla Telfers en el lado Atlántico, además del gasoducto, fue extendido para dar más tiempo a que presenten todos los documentos que se requieren para participar.

Así lo adelantó el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, al concluir en Congreso Internacional de Derecho del Canal, al señalar que han surgido muchas inquietudes y el objetivo es que se puedan hacer todas las aclaraciones y dar tiempo necesario para que las firmas puedan responder a todas esas inquietudes y aclarar todas las dudas.

“Ha habido muchas preguntas, hemos tenido que hacer muchas aclaraciones, y en la medida que eso se hace, tienes que dar respuestas y permitir un tiempo para que las firmas puedan responder a las clarificaciones y aclaraciones que se han hecho. Entonces, estamos en ese proceso, y es muy probable que anunciemos una extensión del plazo para que tengan el tiempo necesario para poder hacer una propuesta robusta”, dijo a medios de comunicación entre ellos a La Prensa.

Vásquez, recordó que el plazo estaba fijado para el 8 de junio.

Según el cronograma que había sido revelado por la ACP, en junio iniciaría un período de interacción y diálogo para el intercambio técnico con las empresas prealificadas tanto para los puertos como para el gasoducto y posteriormente ajustar el pleigo de cargos.

El administrador de la ACP dio detalles de los proyectos futuros que desarrollará el Canal. LP/Katiuska Hernández

Vásquez explicó que la extensión de la fecha no afecta el cronograma final. “La transparencia es importante, y estar seguro de que tengamos una estructura robustapara hacer estos proyectos. Mejor encontrar si hay algo que corregir ahora, que tener un problema posterior".

Nuevos plazos para los puertos

Para el caso de los puertos, la enmienda n.° 2 al pliego de precalificación de Terminales Portuarias de Transbordo de Contenedores de Corozal y Telfers contempla que la presentación de las solicitudes de aclaración tendrán una fecha limite para la entrega de documentos de precalificación hasta el 29 de junio de 2026, antes estaba fijada para el 8 de junio.

Igualmente, se incluyen ajustes al mecanismo de revisión documental, precisiones sobre la participación y conformación de consorcios, ajuste a la documentación de las personas relacionadas a la estructura corporativa del proponente, actualizaciones relacionadas con garantías, así como la incorporación de anexos asociados a estándares de transparencia, cumplimiento de políticas legales y prevención de conflictos de interés.

Plazo para el gasoducto

En el caso del corredor energético que tiene como principal obra el gasoducto, la modificación en el pliego de precalificación indica que se extiende la fecha límite para la entrega de documentos de precalificación hasta el 23 de julio de 2026, que antes estaba fijado hasta el 8 de junio.

“La nueva enmienda incorpora modificaciones dirigidas a optimizar el proceso y ofrecer mayor claridad a las empresas interesadas, tomando en consideración consultas y observaciones recibidas durante esta etapa. Entre los principales cambios se incluyen ajustes al mecanismo de revisión documental, aclaración sobre la participación y conformación de consorcios, actualizaciones relacionadas con garantías, así como la incorporación de anexos asociados a estándares de transparencia, cumplimiento, ética y prevención de conflictos de interés”, indicó la ACP.

La Autoridad del Canal de Panamá recordó que la publicación del pliego original fue el pasado 30 de enero de 2026, y posteriormente fue actualizado mediante la enmienda n.° 1, publicada el 27 de marzo de 2026. Por lo que esta sería la enmienda n.° 2 al Pliego de Precalificación de la iniciativa del Corredor Energético.

Datos de los proyectos

El proyecto portuario del Canal integra dos nuevas terminales especializadas en transbordo de contenedores: Corozal, en el Pacífico; y Isla Telfers, en el Atlántico.

El administrador del Canal dio detalles de los proyectos que desarrollan como los puertos. LP/Anel Asprilla

Cada terminal tendría capacidad para entre 2 y 3 millones de TEU al año, lo que permitiría aumentar la capacidad total del sistema portuario panameño de unos 9-10 millones a cerca de 15 millones de TEU anuales.

La inversión estimada en ambas terminales sería de alrededor de $2,600 millones.

Mientras que en el caso del gasoducto, tendría un recorrido de 76 kilómetros de tuberías entre el Atlántico y el Pacífico, con capacidad nominal para transportar hasta 2.5 millones de barriles diarios de productos energéticos, principalmente propano, butano y etano.

La infraestructura incluiría terminales marítimas en ambas costas, tanques de almacenamiento por casi 12 millones de barriles y tres sistemas independientes para manejar los diferentes productos.

El objetivo es transportar parte de estos combustibles por vía terrestre, liberando capacidad en el Canal para otros tipos de tráfico marítimo.

La inversión estimada oscila entre $4,000 millones y $8,000 millones, dependiendo del alcance final de las concesiones.

Durante la construcción se generarían unos 6,500 empleos, y en la fase de operación 9,700 puestos de trabajo directos e indirectos.

Según la ACP, el proyecto podría aportar más de $1,500 millones anuales al país durante los primeros 20 años de operación.