Concluye reunión con avances, pero sin decisiones de fondo; la plenaria continúa el lunes

MESA DE DIÁLOGO ECONÓMICO

Luego de más de cinco horas de reunión, la plenaria de la mesa tripartita del diálogo por la economía y el desarrollo laboral cerró la sesión este viernes 29 de mayo sin acuerdos definitivos y las partes se emplazaron a continuar la reunión de la plenaria el próximo lunes 1 de junio.

La reunión plenaria fue convocada por el moderador, Juan Bosco Bernal, luego de que las ocho organizaciones sindicales suspendieran temporalmente su participación en las comisiones técnicas de trabajo, de donde deberían surgir propuestas para ser evaluadas por la mesa principal antes de ser elevadas al Ejecutivo.

En la plenaria participaron ocho organizaciones sindicales y ocho gremios empresariales, así como el mediador, representantes del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y observadores. Representantes trabajadores y empleadores señalaron a este medio que hubo avances en las conversaciones, pero que no se llegó a ningún acuerdo definitivo y que la negociación seguirá el lunes.

En la mesa se discutió sobre el funcionamiento de las comisiones, que ha sido cuestionado por los sindicatos.

Eduardo Gil, representante de las organizaciones sindicales, dijo que “se hicieron algunas propuestas que están en análisis de las partes, pero no se llegó a una conclusión definitiva y la reunión va continuar el próximo lunes. Nos mantenemos en la conversación. Sí avanzamos bastante en la discusión, pero no tenemos un acuerdo”. El representante sindical dijo que, por el momento, no hay cambios en la decisión de mantener suspendida la participación de los grupos de trabajadores en las comisiones técnicas.

Juan Antonio Ledezma, representante de los empleadores, señaló que “no se ha resuelto nada, pero seguimos en la mesa y con la probabilidad de regresar a las comisiones”. El abogado resaltó que el sector empleador desde que inició el diálogo se ha mantenido proactivo para alcanzar propuestas con el fin de garantizar la continuidad de las empresas y de los puestos de trabajo.