Panamá, 11 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    PROTECCIÓN DEL MAR

    Concurso ‘Así veo mi océano’ destaca el talento artístico de niños panameños

    José González Pinilla
    Concurso ‘Así veo mi océano’ destaca el talento artístico de niños panameños
    Uno de los dibujos de los concursantes.

    El talento y la creatividad infantil destacaron en el concurso nacional de dibujo “Así veo mi océano”, una iniciativa que invitó a niñas y niños entre 7 y 12 años a plasmar, a través del arte, su visión de un “mar limpio, lleno de vida y libre de contaminación”.

    La convocatoria la realizó la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP). El objetivo, según la entidad, buscó fomentar la conciencia ambiental desde la infancia y promover el amor por el océano.

    Los participantes enviaron sus dibujos y breves videos mostrando su proceso creativo, utilizando lápices de colores, crayones, témperas y acuarelas.

    Tras una selección del jurado y una votación pública en redes sociales, se anunciaron los ganadores del certamen:

    El primer lugar fue para Nathan Picons (6 años), de Veraguas; el segundo para Amanda Miranda (12 años), de Dolega, Chiriquí, y el tercero para Yilianis González (9 años), de Arraiján.

    Los organizadores destacaron el entusiasmo de los participantes, provenientes de distintas regiones del país, y la calidad de las obras recibidas. Los dibujos reflejaron mensajes de esperanza, cuidado y respeto hacia los ecosistemas marinos, informó la ARAP.

    “Cada trazo es una forma de recordar que el futuro del océano está en nuestras manos, y que los más pequeños ya están dando el ejemplo”, expresaron los promotores del concurso.

    José González Pinilla

    Editor


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • IMA confirma calendario de Agroferias para este jueves 9 y viernes 10 de octubre. Leer más
    • Un arquitecto condenado en el caso Blue Apple participó en un recorrido por la villa diplomática, con las hijas del presidente. Leer más
    • Ministerio Público recupera $819 mil sustraídos a la CSS a través de alteraciones en el SIPE. Leer más
    • Multas con tecnología RFID: ATTT las aplicará desde noviembre de 2025. Leer más
    • Caso New Business: Sala Penal revoca condena y absuelve a los Corcione y a Gonzalo Gómez. Leer más
    • Fiscalía imputa cargos a cuatro estudiantes por no justificar el uso de fondos entregados como auxilios económicos del Ifarhu. Leer más
    • Reasignaciones por $104 millones en el presupuesto para educación: UP, Unachi y UTP tendrían más recursos. Leer más