Concurso ‘Así veo mi océano’ destaca el talento artístico de niños panameños

El talento y la creatividad infantil destacaron en el concurso nacional de dibujo “Así veo mi océano”, una iniciativa que invitó a niñas y niños entre 7 y 12 años a plasmar, a través del arte, su visión de un “mar limpio, lleno de vida y libre de contaminación”.

La convocatoria la realizó la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP). El objetivo, según la entidad, buscó fomentar la conciencia ambiental desde la infancia y promover el amor por el océano.

Los participantes enviaron sus dibujos y breves videos mostrando su proceso creativo, utilizando lápices de colores, crayones, témperas y acuarelas.

Tras una selección del jurado y una votación pública en redes sociales, se anunciaron los ganadores del certamen:

El primer lugar fue para Nathan Picons (6 años), de Veraguas; el segundo para Amanda Miranda (12 años), de Dolega, Chiriquí, y el tercero para Yilianis González (9 años), de Arraiján.

Los organizadores destacaron el entusiasmo de los participantes, provenientes de distintas regiones del país, y la calidad de las obras recibidas. Los dibujos reflejaron mensajes de esperanza, cuidado y respeto hacia los ecosistemas marinos, informó la ARAP.

“Cada trazo es una forma de recordar que el futuro del océano está en nuestras manos, y que los más pequeños ya están dando el ejemplo”, expresaron los promotores del concurso.