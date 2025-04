Conep advierte: Se pierden $100 millones por cada día de paro

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) advirtió este lunes 28 de abril que cada día de paralización de labores, convocado por distintos gremios y sindicatos, provoca afectaciones económicas de hasta 100 millones de dólares.

Durante una conferencia de prensa, el Conep rechazó la paralización convocada por el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) y la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof). Asimismo, hizo un llamado a un diálogo nacional, condicionado a la suspensión de las medidas de paro.

“No podemos tolerar más cierres de calles ni colegios cerrados. No podemos aceptar que unos pocos condenen a nuestros jóvenes a una vida sin oportunidades”, apuntó Gabriel Diez, presidente de Conep.

El @CONEPPanama se pronunció este lunes por la huelga de docentes y el Suntracs.

Tanto Suntracs como Asoprof, mantienen la paralización exigiendo la derogación de la Ley 462, que reformó la Caja de Seguro Social (CSS); al tiempo que rechazan el accionar del gobierno nacional por el manejo de la relación con Estados Unidos.

Diez manifestó su oposición a la paralización de labores, argumentando que la Ley 462 no afecta a los docentes, ni a trabajadores de plantas bananeras, por lo que hizo un llamado al diálogo para que desistan de la medida.

Al tiempo, señaló que las peticiones de Suntracs durante las negociaciones por la CSS, fueron cumplidas, como el no aumento a la edad de jubilación.

Por otro lado, Alejandro Ferrer, presidente de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), señaló que hay un porcentaje de obras que no han sufrido paralización de labores. No obstante, señaló que en la obra de construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá, sí hubo una paralización considerable.

“Por un paro se pierden decenas de millones de dólares al día que afectan a la construcción, sus proveedores y distintas empresas”, aseguró Ferrer a este medio.

Tanto Capac como Conep reiteraron sus medidas retaliatorias: “el que no trabaja, no cobra”; refiriéndose a la suspensión del pago del salario del día a aquellos trabajadores que no asistan a laborar. Mientras, las manifestaciones en las calles continúan sin que se vislumbre, de momento, un espacio para el diálogo.