Congresista alerta sobre riesgos de participación china en adquisición de puertos panameños por parte de BlackRock

El congresista estadounidense, John Moolenaar, expresó su firme oposición a la posible participación de la empresa estatal china Cosco Shipping Corporation (Cosco) como socio de BlackRock en el acuerdo para administrar los puertos panameños de Cristóbal y Balboa, actualmente operados por el conglomerado hongkonés CK Hutchison.

La reacción del republicano Moolenaar, presidente del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el Partido Comunista Chino, se da luego que este jueves se informara que China está condicionando la aprobación del acuerdo a que Cosco sea socia, en igualdad de condiciones, del consorcio estadounidense BlackRock.

En una carta enviada al administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, Luis Roquebert, el congresista se refiere a los riesgos de permitir que empresas vinculadas al Partido Comunista Chino operen infraestructuras estratégicas en territorio panameño.

La misiva subraya que el presidente panameño, José Raúl Mulino, ha demostrado su compromiso con el fortalecimiento de la relación entre Estados Unidos y Panamá, y destaca la auditoría en curso a las concesiones portuarias manejadas por CK Hutchison como una medida concreta en esa dirección.

Aunque el congresista considera positivo el acuerdo para que el consorcio hongkonés transfiera la administración de al menos 43 puertos en 23 países, recalca que cualquier nuevo acuerdo debe excluir la participación de entidades sujetas a la dirección del Partido Comunista Chino. En este contexto, señala específicamente a Cosco como una empresa de especial preocupación.

De igual forma, en la carta se resalta que Cosco fue incluida este año por el Departamento de Defensa de Estados Unidos en la lista 1260H de Empresas Militares Chinas.

“La inclusión de Cosco —o de cualquier otra empresa china— en las operaciones o el control portuario a lo largo del canal representaría un riesgo inaceptable para la seguridad nacional de ambas naciones”, se plasma en la carta.

Desde que se confirmó el principio de acuerdo, por un monto cercano a los 23 mil millones de dólares, se adelantó que BlackRock adquirirá el 80 % de CK Hutchison Holdings Ltd., empresa que opera más de 43 puertos en 23 países.

Panama Ports Company, que forma parte del grupo CK Hutchison, posee el 90 % de las acciones para operar los puertos de Cristóbal y Balboa. El 10 % restante es del Estado panameño.

El contrato entre el Estado panameño y CK Hutchison Holdings Ltd., para la administración de los puertos, destaca que: “cuando la cesión o traspaso sea a favor de un tercero, que no sea subsidiaría o afiliada de LA EMPRESA, se necesitará autorización previa por escrito por parte del Consejo de Gabinete, la cual no podrá ser negada sin justificación razonable”.