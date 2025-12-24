Panamá, 24 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Empleo

    Conoce las nuevas ofertas de trabajo disponibles en Empleos Panamá

    Yasser Yánez García
    Conoce las nuevas ofertas de trabajo disponibles en Empleos Panamá
    Imagen ilustrativa. Foto/Pixabay

    El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) anunció una nueva serie de oportunidades de empleo a nivel nacional.

    Mediante el portal Empleos Panamá, la entidad informó que busca facilitar el acceso al mercado laboral, que permita a los ciudadanos postularse a plazas formales en distintos sectores del país.

    A continuación, las vacantes disponibles a través de Empleos Panamá:

    Darién

    Residente de Obra: Profesional idóneo en arquitectura o ingeniería civil, idoneidad por la SPIA y JTIA. Experiencia en la construcción en el sector salud.

    Maestro de Obra: Supervisar y coordinar al personal en las tareas asignadas, con estudios de secundaria, mínimo cinco años de desempeño como maestro de obra.

    Experta/o Social: Licenciatura en derecho, sociología o carreras afines, con experiencia de tres años mínimos en áreas indígenas de Panamá o la región en actividades de monitoreo.

    Bocas del Toro

    Maestro de Obra: Supervisar y coordinar al personal en las tareas asignadas, controlar la correcta ejecución de los trabajos según planos y especificaciones. Estudios de secundaria, mínimo cinco años de desempeño como maestro de obra.

    Experto/a Social: Licenciatura en derecho, sociología o carreras afines. Experiencia de tres años mínimos en áreas indígenas de Panamá o la región en actividades de monitoreo.

    Panamá

    Analista Financiero: Realizar reportes de filiales, gestión de saldos diarios, previsión de cierre, informes mensuales, confirmación de pagos y apoyo en gestión de fianzas vencidas. Licenciado en ingeniería industrial, finanzas o contabilidad.

    Supervisor de Planta de hielo: Operar y supervisar la maquinaria y el equipo de fabricación de hielo. Estudios de bachiller culminados, con experiencia en sistema de refrigeración básica y maquinaria industrial.

    Contador CPA Bilingüe: Ejecutar el registro contable de operaciones en el sistema, realizar conciliaciones bancarias, entre otras funciones. Licenciatura e idoneidad.

    Reclutador de RR.HH: Llevar a cabo procesos completos de reclutamiento y selección. Licenciatura en administración, recursos humanos o áreas afines, experiencia en el área de reclutamiento.

    Supervisor de Planta: Coordinar y supervisar al personal de planta en las diferentes estaciones de trabajo. Experiencia en funciones operativas o de supervisión dentro de ambientes de alta exigencia.

    Dibujante de estructuras metálicas: Apoyar en el desarrollo de planos de montaje y despiece de estructuras metálicas. Técnico, tecnólogo o estudiante avanzado de arquitectura, ingeniería civil o carreras afines.

    Coordinador de proyectos: Asegurar que todas las partes del proyecto quedan clarificadas al equipo de fábrica, para que se ejecute de manera efectiva. Profesional tsu/universitario en arquitectura, diseño de interiores.

    Asesor Junior: Desarrollar propuestas de diseño, atender y adaptar requerimientos de asesores seniors y clientes. Graduado o estudiante de último año de arquitectura/diseño, con experiencia en mobiliario modular.

    Atención al cliente: Brindar orientación e información clara, registrar datos del paciente, verificar documentos necesarios según el tipo de servicio. Experiencia en atención al cliente, conocimiento en el área médica, capacidad para leer y comprender órdenes médicas.

    Ingeniero industrial: Elaborar planes de producción según la demanda y los inventarios. Graduado de ingeniería industrial o carreras afines, idoneidad

    Ayudante de sala: Bachiller y contar con ambos carné de salud vigentes.

    Ayudante de servicios - reparaciones y mantenimiento: Ayudar al mecánico u operario a cumplir con las asignaciones diarias indicadas por el encargado de la programación diaria de las órdenes de trabajo. Bachiller industrial en refrigeración y climatización o bachiller técnico industrial, con licencia de conducir tipo D.

    Encargado de seguridad y salud ocupacional: Asegurarse que todos los planes y requerimientos sean cumplidos por todo el personal en obra. Licenciatura o carreras afines a la industria, seguridad ocupacional o en la construcción.

    Asistente de compras, despacho y facturación: Gestionar las compras de productos, materiales, suministros y facturación. Estudios superiores o en curso, dominio del paquete office, experiencia en el área de compras y facturación.

    Asistente administrativo/contable: Registrar, verificar, clasificar y conciliar datos de transacciones comerciales, mantener completos y al día los registros contables y libros. Técnico contable o administrativo o carreras afines, con conocimiento del idioma Inglés.

    Yasser Yánez García


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Panamá frustra envío de mercancía de contrabando que salió de la Zona Libre hacia Colombia. Leer más
    • Tribunal Superior revoca sentencia: absuelve a exministra y condena a exfuncionarios del Miviot. Leer más
    • Pago PASE-U 2025: Ifarhu anuncia calendario para próximas entregas. Leer más
    • Venezuela anuncia el zarpe de un buque de Chevron con crudo en medio de las tensiones con Estados Unidos. Leer más
    • Panamá logra su mejor cierre histórico en el ‘ranking’ FIFA. Leer más
    • Exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses, pide audiencia de revisión de medidas cautelares. Leer más
    • Influenza A(H3N2) en Panamá: prevención, síntomas y monitoreo de la variante K. Leer más