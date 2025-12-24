Conoce las nuevas ofertas de trabajo disponibles en Empleos Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) anunció una nueva serie de oportunidades de empleo a nivel nacional.

Mediante el portal Empleos Panamá, la entidad informó que busca facilitar el acceso al mercado laboral, que permita a los ciudadanos postularse a plazas formales en distintos sectores del país.

A continuación, las vacantes disponibles a través de Empleos Panamá:

Darién

Residente de Obra: Profesional idóneo en arquitectura o ingeniería civil, idoneidad por la SPIA y JTIA. Experiencia en la construcción en el sector salud.

Maestro de Obra: Supervisar y coordinar al personal en las tareas asignadas, con estudios de secundaria, mínimo cinco años de desempeño como maestro de obra.

Experta/o Social: Licenciatura en derecho, sociología o carreras afines, con experiencia de tres años mínimos en áreas indígenas de Panamá o la región en actividades de monitoreo.

Bocas del Toro

Maestro de Obra: Supervisar y coordinar al personal en las tareas asignadas, controlar la correcta ejecución de los trabajos según planos y especificaciones. Estudios de secundaria, mínimo cinco años de desempeño como maestro de obra.

Experto/a Social: Licenciatura en derecho, sociología o carreras afines. Experiencia de tres años mínimos en áreas indígenas de Panamá o la región en actividades de monitoreo.

Panamá

Analista Financiero: Realizar reportes de filiales, gestión de saldos diarios, previsión de cierre, informes mensuales, confirmación de pagos y apoyo en gestión de fianzas vencidas. Licenciado en ingeniería industrial, finanzas o contabilidad.

Supervisor de Planta de hielo: Operar y supervisar la maquinaria y el equipo de fabricación de hielo. Estudios de bachiller culminados, con experiencia en sistema de refrigeración básica y maquinaria industrial.

Contador CPA Bilingüe: Ejecutar el registro contable de operaciones en el sistema, realizar conciliaciones bancarias, entre otras funciones. Licenciatura e idoneidad.

Reclutador de RR.HH: Llevar a cabo procesos completos de reclutamiento y selección. Licenciatura en administración, recursos humanos o áreas afines, experiencia en el área de reclutamiento.

Supervisor de Planta: Coordinar y supervisar al personal de planta en las diferentes estaciones de trabajo. Experiencia en funciones operativas o de supervisión dentro de ambientes de alta exigencia.

Dibujante de estructuras metálicas: Apoyar en el desarrollo de planos de montaje y despiece de estructuras metálicas. Técnico, tecnólogo o estudiante avanzado de arquitectura, ingeniería civil o carreras afines.

Coordinador de proyectos: Asegurar que todas las partes del proyecto quedan clarificadas al equipo de fábrica, para que se ejecute de manera efectiva. Profesional tsu/universitario en arquitectura, diseño de interiores.

Asesor Junior: Desarrollar propuestas de diseño, atender y adaptar requerimientos de asesores seniors y clientes. Graduado o estudiante de último año de arquitectura/diseño, con experiencia en mobiliario modular.

Atención al cliente: Brindar orientación e información clara, registrar datos del paciente, verificar documentos necesarios según el tipo de servicio. Experiencia en atención al cliente, conocimiento en el área médica, capacidad para leer y comprender órdenes médicas.

Ingeniero industrial: Elaborar planes de producción según la demanda y los inventarios. Graduado de ingeniería industrial o carreras afines, idoneidad

Ayudante de sala: Bachiller y contar con ambos carné de salud vigentes.

Ayudante de servicios - reparaciones y mantenimiento: Ayudar al mecánico u operario a cumplir con las asignaciones diarias indicadas por el encargado de la programación diaria de las órdenes de trabajo. Bachiller industrial en refrigeración y climatización o bachiller técnico industrial, con licencia de conducir tipo D.

Encargado de seguridad y salud ocupacional: Asegurarse que todos los planes y requerimientos sean cumplidos por todo el personal en obra. Licenciatura o carreras afines a la industria, seguridad ocupacional o en la construcción.

Asistente de compras, despacho y facturación: Gestionar las compras de productos, materiales, suministros y facturación. Estudios superiores o en curso, dominio del paquete office, experiencia en el área de compras y facturación.

Asistente administrativo/contable: Registrar, verificar, clasificar y conciliar datos de transacciones comerciales, mantener completos y al día los registros contables y libros. Técnico contable o administrativo o carreras afines, con conocimiento del idioma Inglés.