Conozca cuándo será el primer sorteo de la Lotería Fiscal

La Lotería Fiscal se activó desde este mes de agosto para que las personas puedan participar para ganarse hasta 10,000 dólares en una tómbola que realizará la Dirección General de Ingresos (DGI).

Camilo Valdés, director de la DGI, anunció que la primera tómbola se realizará el 28 de agosto, y está previsto que la siguiente sea en octubre, con una frecuencia inicial de cada dos meses.

Explicó que las personas naturales, tanto panameñas como residentes legales en el país, podrán participar con las facturas que tengan desde el 1 de julio hasta el día antes de la primera tómbola, en este caso, el 28 de agosto.

El primer sorteo será el 28 de agosto y el segundo en octubre.



El primer sorteo será el 28 de agosto y el segundo en octubre.

Detalló que solo deben depositar un sobre con sus facturas en puntos o buzones que se habilitarán en los centros comerciales y en las oficinas de la Dirección General de Ingresos.

Las personas participan por 10 premios de 1,000 dólares, 10 de 5,000 dólares y 5 premios por 10,000 dólares cada uno.

Autoridades del MEF y la DGI presentan la Lotería Fiscal.



Autoridades del MEF y la DGI presentan la Lotería Fiscal.

La DGI informó que se ofrecerán en total 110 mil dólares en premios.

El viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, indicó que se busca incentivar que las personas pidan sus facturas fiscales con la finalidad de reducir la evasión de impuestos, que solo en el año 2023 ascendió a 3 mil millones de dólares.

Además, precisó que se espera elevar en al menos 50 millones de dólares la recaudación.

Por su parte, Bonny Sánchez, presidenta de la Asociación Panameña de Centros Comerciales, aclaró que las personas pueden depositar en los buzones todas las facturas que acumulen, aunque no sean de establecimientos o locales de los centros comerciales. “Seremos facilitadores, colocando espacios especiales para que las personas depositen sus sobres”.

Aclararon que no hay monto mínimo de la factura, por lo que puede ser desde la compra de un chicle, mientras sea una factura fiscal autorizada.