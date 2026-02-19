Hoy es el último día para participar en el próximo sorteo de la Lotería Fiscal; conozca dónde depositar los sobres

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este jueves 19 de febrero es el último día para que los contribuyentes depositen sus facturas y participen en el cuarto sorteo de la Lotería Fiscal, que se realizará el próximo 26 de febrero de 2026 en Soho Mall.

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en esta edición participan las facturas emitidas entre el 31 de diciembre de 2025 y el 19 de febrero de 2026. Es decir, solo se tomarán en cuenta los comprobantes generados hasta este jueves.

¿Cómo participar?

Las facturas deben estar a nombre del participante e incluir su número de cédula o pasaporte. Si estos datos no aparecen impresos, pueden escribirse en el reverso del documento antes de introducirlo en el sobre correspondiente.

El sobre debe llevar en la parte posterior la información personal del participante: nombre completo, número de cédula, dirección física, correo electrónico, número telefónico y el mes del sorteo.

El MEF recordó que, en caso de resultar ganador, el premio será entregado mediante transferencia bancaria, una vez validada la identidad del beneficiario y la documentación requerida. El trámite deberá gestionarse en las administraciones provinciales y seccionales de ingresos de la DGI.

Puntos habilitados para depositar

En la ciudad de Panamá, las urnas están ubicadas en: el Ministerio de Economía y Finanzas (Vía España), el Viceministerio de Finanzas (Avenida Perú), la sede de la DGI en Avenida Balboa y la sede de la DGI en Vía España.

También en los centros comerciales Albrook Mall, AltaPlaza Mall, Atrio Mall, Balboa Boutiques (Calzada de Amador), Los Andes Mall, Mega Mall, Soho City Center, Los Pueblos y Town Center Costa del Este.

En Chiriquí, los sobres pueden depositarse en la Administración Provincial de Ingresos (avenida Cuarta Oeste), así como en Federal Mall, Plaza Terronal y Chiriquí Mall.

En Panamá Oeste, están habilitadas la Administración Provincial de Ingresos de La Chorrera (avenida Libertador) y Westland Mall.

En Colón, los puntos son la Administración Provincial de Ingresos (calle 5ª) y Colón 2000 Duty Free Mall.

En Veraguas, las urnas se encuentran en la Administración Provincial de Ingresos de Santiago (avenida Héctor Javier Santacoloma) y en Santiago Mall.

En Coclé, están disponibles la Administración Provincial de Ingresos de Aguadulce (Aguadulce Centro) y la Administración Provincial de Ingresos de Penonomé.

En Darién, los sobres pueden depositarse en la Administración Provincial de Ingresos de Metetí y en el auditorio de la Gobernación, en las Villas Gubernamentales.

En Herrera, el punto habilitado es la Administración Provincial de Ingresos de Chitré.

En Los Santos, la Administración Provincial de Ingresos de Las Tablas.

En Bocas del Toro, en la Administración Provincial de Ingresos de Changuinola y en la Administración Provincial de Ingresos de Isla Colón.