Panamá, 20 de marzo del 2026

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    Cómo comprar viviendas con tasas de interés preferenciales bajo la nueva ley

    La norma reduce las cuotas mensuales de los créditos hipotecarios y abre una ventana para que más familias accedan a su primera vivienda.

    Katiuska Hernández
    Cómo comprar viviendas con tasas de interés preferenciales bajo la nueva ley
    Los promotores y constructores exhibirán más de 300 proyectos en Expo Vivienda Capac 2026. Foto: Alexander Arosemena

    Comprar una vivienda en Panamá es una de las metas de muchas familias que no cuentan con casa propia. Desde enero de este año, está vigente la nueva ley de intereses preferenciales para optar a créditos hipotecarios con tasas de interés más bajas.

    El esquema de tasas se distribuye por regiones

    Región 1 (Panamá y Panamá Oeste):

    • 5% de subsidio para viviendas de hasta $50,000 por 8 años

    • 4.5% para viviendas de hasta $80,000 por 7 años

    • 4% para viviendas de hasta $120,000 por 7 años

    Región 2 (Colón y el interior del país):

    • 5.5% de subsidio para viviendas de hasta $50,000 por 8 años

    • 5.5% para viviendas de hasta $80,000 por 8 años

    • 4% para viviendas de hasta $120,000 por 7 años

    Representantes de la Cámara Panameña de la Construcción anunciaron que del 16 al 19 de abril se realizará la edición de la Expo Vivienda CAPAC 2026 donde se exhibirán proyectos enfocados en el financiamiento con tasas de interés preferenciales con precios de hasta $120,000 además de otras opciones a precio de mercado con tasas de interés no preferenciales.

    Cómo comprar viviendas con tasas de interés preferenciales bajo la nueva ley

    La presidenta de Capac, Irene Orillac de Simone, recordó que la ley vigente permite que el subsidio se refleje directamente en la mensualidad del préstamo hipotecario, reduciendo el monto a pagar cada mes y facilitando el acceso a una casa propia.

    Requisitos básicos para optar a un crédito

    Los interesados en adquirir una vivienda podrán iniciar su proceso de calificación directamente en la feria, siempre que cumplan con los requisitos básicos exigidos por las entidades financieras.

    Según explicó Arturo Sáenz, se solicitarán documentos habituales:

    • Carta de trabajo.

    • Comprobantes de seguro social.

    • Documentos personales (como cédula)

    • Referencias personales y comerciales.

    Además, destacó que para acceder a viviendas en el rango de hasta $120,000 —el segmento de mayor oferta— se requiere un ingreso familiar aproximado de hasta $1,500 mensuales, lo que permitirá a los bancos evaluar la capacidad de pago de los compradores en el mismo evento.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

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