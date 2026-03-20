Cómo comprar viviendas con tasas de interés preferenciales bajo la nueva ley

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La norma reduce las cuotas mensuales de los créditos hipotecarios y abre una ventana para que más familias accedan a su primera vivienda.

Comprar una vivienda en Panamá es una de las metas de muchas familias que no cuentan con casa propia. Desde enero de este año, está vigente la nueva ley de intereses preferenciales para optar a créditos hipotecarios con tasas de interés más bajas.

El esquema de tasas se distribuye por regiones

Región 1 (Panamá y Panamá Oeste):

5% de subsidio para viviendas de hasta $50,000 por 8 años

4.5% para viviendas de hasta $80,000 por 7 años

4% para viviendas de hasta $120,000 por 7 años

Región 2 (Colón y el interior del país):

5.5% de subsidio para viviendas de hasta $50,000 por 8 años

5.5% para viviendas de hasta $80,000 por 8 años

4% para viviendas de hasta $120,000 por 7 años

Representantes de la Cámara Panameña de la Construcción anunciaron que del 16 al 19 de abril se realizará la edición de la Expo Vivienda CAPAC 2026 donde se exhibirán proyectos enfocados en el financiamiento con tasas de interés preferenciales con precios de hasta $120,000 además de otras opciones a precio de mercado con tasas de interés no preferenciales.

La presidenta de Capac, Irene Orillac de Simone, recordó que la ley vigente permite que el subsidio se refleje directamente en la mensualidad del préstamo hipotecario, reduciendo el monto a pagar cada mes y facilitando el acceso a una casa propia.

<picture class="global-picture"><source media="(min-width: 768px)" srcSet="https://www.prensa.com/resizer/v2/LQMGHFFVPJBR7FG26YFBOCN53Q.JPG?auth=1e4cdd5a05a23be749fc93cc358c3138fb7e4562062113fe03d100d85d062e82&width=780&height=520&quality=85"/><source media="(min-width: 600px)" srcSet="https://www.prensa.com/resizer/v2/LQMGHFFVPJBR7FG26YFBOCN53Q.JPG?auth=1e4cdd5a05a23be749fc93cc358c3138fb7e4562062113fe03d100d85d062e82&width=595&height=397&quality=85"/><source media="(min-width: 350px)" srcSet="https://www.prensa.com/resizer/v2/LQMGHFFVPJBR7FG26YFBOCN53Q.JPG?auth=1e4cdd5a05a23be749fc93cc358c3138fb7e4562062113fe03d100d85d062e82&width=420&height=280&quality=85"/><img src="https://www.prensa.com/resizer/v2/LQMGHFFVPJBR7FG26YFBOCN53Q.JPG?auth=1e4cdd5a05a23be749fc93cc358c3138fb7e4562062113fe03d100d85d062e82&width=375&height=250&quality=85" alt="Cómo comprar viviendas con tasas de interés preferenciales bajo la nueva ley" class="global-image" decoding="async" loading="lazy" fetchpriority="low" style="aspect-ratio:6000 / 4000"/></picture></span><figcaption>Irene Orillac de Simone, presidenta de capac. Cortesía</figcaption></figure></center><div><div class="banner"><div id="desktop-in-article-ad_12" class="desktop-in-article-ad"></div></div></div><p>“Esta edición se realiza en un momento importante para el mercado residencial. Tras la entrada de vigor de la nueva ley de intereses preferenciales, la 468, el incentivo a la tasa hipotecaria se refleja directamente en las mensualidades de las familias”. </p><p>La feria que se realizará en el Panama Convention Center, reunirá más de 100 promotoras, bancos y empresas del sector, con una oferta de más de 300 proyectos habitacionales y se espera que se concreten ventas y créditos hipotecarios por más de $80 millones. </p><h3>Una vitrina para comparar y decidir mejor</h3><p>Según explicó Arturo Sáenz, presidente del comité organizador, uno de los principales retos del mercado no es solo construir más viviendas, sino lograr que las existentes lleguen efectivamente a las familias, lo que depende del acceso al crédito y los niveles de ingreso.</p><center><figure><span style="cursor:zoom-in"><picture class="global-picture"><source media="(min-width: 768px)" srcSet="https://www.prensa.com/resizer/v2/26A5M7D6ERFFXORBZHGRZAYYZU.JPG?auth=107668c677218b3e7697eaeaa5a5deb52efe7c08660f4abc8a8c716c0ebe8280&width=780&height=520&quality=85"/><source media="(min-width: 600px)" srcSet="https://www.prensa.com/resizer/v2/26A5M7D6ERFFXORBZHGRZAYYZU.JPG?auth=107668c677218b3e7697eaeaa5a5deb52efe7c08660f4abc8a8c716c0ebe8280&width=595&height=397&quality=85"/><source media="(min-width: 350px)" srcSet="https://www.prensa.com/resizer/v2/26A5M7D6ERFFXORBZHGRZAYYZU.JPG?auth=107668c677218b3e7697eaeaa5a5deb52efe7c08660f4abc8a8c716c0ebe8280&width=420&height=280&quality=85"/><img src="https://www.prensa.com/resizer/v2/26A5M7D6ERFFXORBZHGRZAYYZU.JPG?auth=107668c677218b3e7697eaeaa5a5deb52efe7c08660f4abc8a8c716c0ebe8280&width=375&height=250&quality=85" alt="Cómo comprar viviendas con tasas de interés preferenciales bajo la nueva ley" class="global-image" decoding="async" loading="lazy" fetchpriority="low" style="aspect-ratio:6000 / 4000"/></picture></span><figcaption>El presidente del Comité de Ferias de la Capac, Arturo Sáenz.</figcaption></figure></center><p>En ese contexto, comentó que la Expo Vivienda CAPAC funciona como una plataforma clave donde los compradores pueden comparar precios, evaluar distintas opciones de financiamiento y recibir asesoría directa de bancos y promotoras en un solo lugar.</p><div><div class="banner"><div id="desktop-in-article-ad_18" class="desktop-in-article-ad"></div></div></div><p>Además, durante los días de feria suelen ofrecerse promociones exclusivas, como facilidades en el abono inicial y mejores condiciones crediticias, lo que puede representar ahorros importantes frente a una compra tradicional.</p><p>El gremio proyecta la asistencia de más de 10,000 personas. </p><p><iframe width="540" height="960" src="https://www.youtube.com/embed/ggX4aGAiK4s?si=oy-2c8anv0au0aLj" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>

Requisitos básicos para optar a un crédito

Los interesados en adquirir una vivienda podrán iniciar su proceso de calificación directamente en la feria, siempre que cumplan con los requisitos básicos exigidos por las entidades financieras.

Según explicó Arturo Sáenz, se solicitarán documentos habituales:

Carta de trabajo.

Comprobantes de seguro social.

Documentos personales (como cédula)

Referencias personales y comerciales.

Además, destacó que para acceder a viviendas en el rango de hasta $120,000 —el segmento de mayor oferta— se requiere un ingreso familiar aproximado de hasta $1,500 mensuales, lo que permitirá a los bancos evaluar la capacidad de pago de los compradores en el mismo evento.