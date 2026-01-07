Panamá, 07 de enero del 2026

    Energía

    Conozca los precios de los combustibles que regirán desde este viernes 9 de enero

    Yasser Yánez García
    Foto: Elysée Fernández

    La Secretaría Nacional de Energía anunció que, a partir de este viernes 9 de enero, los precios de los combustibles experimentarán una reducción, lo que representará un alivio para los consumidores.

    De acuerdo con la tabla de precios divulgada en la Gaceta Oficial este miércoles, la gasolina de 95 octanos se venderá a $0.84 por litro, subiendo cerca de un centavo con respecto a su precio anterior, mientras que la de 91 octanos costará $0.78 por litro, manteniéndose en el mismo precio respecto al anterior.

    Con respecto al diésel bajo en azufre, se informó que se comercializará a $0.76 por litro, manteniéndose sin variación respecto al precio anunciado hace dos semanas.

    Los nuevos precios de los combustibles estarán vigentes desde las 6:00 a.m. del viernes 9 de enero hasta las 5:59 a.m. del viernes 23 de enero.

    Los precios varían en función de las importaciones y de la estimación de los costos de fletes y márgenes razonables de comercialización para cada combustible.

    Precio Máximo de Venta al Consumidor en Estaciones de Servicio de Combustibles

