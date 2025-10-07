Panamá, 08 de octubre del 2025

    ECONOMÍA

    Consejo de Gabinete aprueba medidas por $56 millones para estabilizar tarifas eléctricas

    Ohigginis Arcia Jaramillo
    En Panamá, aproximadamente el 70% de los usuarios residenciales consumen menos de 300 kWh al mes. Cortesía

    El Consejo de Gabinete aprobó la tarde de este martes 7 de octubre nuevas medidas para estabilizar las tarifas de energía en Panamá, con el objetivo de proteger a los usuarios de bajo consumo y garantizar la continuidad del servicio.

    Consejo de Gabinete extiende el estado de urgencia en Bocas del Toro

    La resolución 117-25 autoriza un aporte al Fondo de Estabilización Tarifaria por $37.9 millones, destinado a compensar a las distribuidoras de energía por los descuentos aplicados a clientes con consumo de hasta 300 kilovatios durante el primer semestre de 2025.

    De manera complementaria, la resolución 118-25 aprueba un aporte de $18.4 millones al Fondo Tarifario de Occidente.

    Esta medida beneficia a los usuarios de la empresa Chiriquí Edechi S.A., incluidos los de Almirante, Guabito, Las Tablas y Changuinola, evitando aumentos en las tarifas.

    Viceministro de Finanzas, Fausto Fernández

    Cables submarinos

    En paralelo, el Gabinete aprobó la resolución 119-25, que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a gestionar la enmienda 1 al acuerdo de capitalización entre los socios mayoritarios de AESPANAMA-SRL.

    Con esta medida, el Estado capitalizará hasta $100.1 millones durante las vigencias fiscales 2023, 2024, 2026 y 2027, mientras que AES Global aportará hasta $97.3 millones de dólares en el mismo periodo.

    Además, el Consejo de Gabinete aprobó nuevas concesiones para cables submarinos destinados a telecomunicaciones, con el fin de fortalecer la conectividad digital en el país.

    Durante la evaluación de estos proyectos, el equipo de Economía y Finanzas estableció precios de referencia basados en tarifas internacionales, con el fin de duplicar lo que se cobraba por los cables submarinos en operación.

    Los nuevos cables submarinos incrementarán la capacidad de conexión, beneficiando tanto al sector empresarial como a los ciudadanos al mejorar el ancho de banda y la calidad de los servicios digitales.

    Asimismo, posicionan al país como un destino para empresas globales que requieren infraestructura avanzada, incluyendo centros de datos y proyectos de inteligencia artificial.

    Se estima que la instalación de los cables y las estaciones de conexión implicará una inversión aproximada de $95 millones.

    El viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, destacó que estas medidas contribuirán a la atracción de inversiones extranjeras, la creación de empleos de alto perfil y el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica.

    Ohigginis Arcia Jaramillo

    Subeditor sección política


