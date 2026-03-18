Panamá, 18 de marzo del 2026

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    Bocas del Toro

    Consejo de Gabinete autoriza desembolso de $18.8 millones para estabilización eléctrica de Occidente

    Henry Cárdenas P.
    Consejo de Gabinete autoriza desembolso de $18.8 millones para estabilización eléctrica de Occidente
    Reunión del Consejo de Gabinete. Cortesía

    El Consejo de Gabinete aprobó el desembolso de $18.8 millones para el Fondo Tarifario de Occidente (FTO), con la finalidad de garantizar la estabilización de la tarifa eléctrica en los sectores de Almirante, Guabito, Las Tablas, Changuinola, Bocas del Toro.

    Se informó que esta medida beneficiará a unas 183 mil personas en esta región del país.

    Se resalta que este fondo compensa el beneficio aplicado por la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. (Edechi) a sus clientes finales y la tarifa pagada, durante el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025.

    Además. se enfatiza que este contrato determina que los clientes de Almirante, Guabito, Las Tablas, Changuinola y áreas circunvecinas, mientras se hagan las adecuaciones necesarias para mejorar la calidad en el suministro de su energía eléctrica, mantendrán las tarifas que actualmente pagan y la diferencia con la tarifa a costo real aprobada correspondiente, será asumida por el Estado.

    Se reitera que este fideicomiso tiene como objetivo estabilizar los precios de la energía a los clientes de la Edechi, mediante la transferencia de fondos, a fin de que sean traspasados en su totalidad a los consumidores finales.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

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