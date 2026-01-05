Consejo Federal de Suiza congela todos los activos de Nicolás Maduro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Consejo Federal de Suiza congeló con efecto inmediato todos los activos que el presidente venezolano Nicolás Maduro y personas asociadas a él mantengan en territorio suizo, como una medida para prevenir la posible fuga de capitales en medio de la actual crisis política en Venezuela.

La decisión fue adoptada en el marco de la Ley Federal sobre el Congelamiento y la Restitución de Activos Ilícitos en Posesión de Personas Expuestas Políticamente en el Extranjero (FIAA) y no afecta a los miembros del actual gobierno venezolano, precisaron las autoridades suizas.

“El Consejo Federal desea garantizar que los activos adquiridos ilícitamente no puedan transferirse fuera de Suiza en la situación actual. En virtud de la Ley Federal sobre el Congelamiento y la Restitución de Activos Ilícitos en Posesión de Personas Expuestas Políticamente en el Extranjero (FIAA), ha decidido, como medida cautelar, congelar los activos que el Sr. Maduro y otras personas asociadas con él posean en Suiza. La congelación de activos no afecta a ningún miembro del actual gobierno venezolano", indica el Consejo Federal en un comunicado.

El anuncio se produce dos días después del arresto de Maduro en Caracas, el pasado 3 de enero, por fuerzas estadounidenses, y su posterior traslado a Estados Unidos.

Según el Consejo Federal, la situación en Venezuela sigue siendo inestable y se contemplan distintos escenarios en las próximas semanas.

En caso de que futuros procesos judiciales confirmen el origen ilegal de esos recursos, el Gobierno suizo señaló que trabajará para que dichos fondos sean restituidos en beneficio del pueblo venezolano.

La medida se suma a las sanciones que Suiza mantiene contra Venezuela desde 2018 en virtud de la Ley de Embargo, las cuales ya incluyen restricciones financieras. No obstante, las nuevas congelaciones bajo la FIAA están dirigidas a personas que no habían sido previamente sancionadas en el país europeo.

El Consejo Federal aclaró que, para la aplicación de la FIAA, no es determinante si la caída de Maduro del poder ocurrió de forma legal o en violación del derecho internacional. El criterio clave es que se ha producido un cambio de poder que permitiría, en el futuro, iniciar procedimientos legales sobre activos presuntamente ilícitos.

La congelación de activos entra en vigor este lunes y tendrá una vigencia inicial de cuatro años, salvo que se disponga lo contrario. Suiza reiteró además su llamado a la moderación, al respeto del derecho internacional y a la búsqueda de una solución pacífica para la crisis venezolana, ofreciendo nuevamente sus buenos oficios a las partes involucradas.