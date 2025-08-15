Consejo Nacional del Agua no ha recomendado usar el Lago de Bayano para abastecer el Canal de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Consejo Nacional del Agua (Conagua) no ha elaborado, evaluado ni recomendado ningún proyecto para utilizar el Lago Bayano como fuente de abastecimiento para las operaciones del Canal de Panamá.

Así lo informó el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, al explicar que la iniciativa divulgada en algunos medios y foros fue presentada a título personal por un exfuncionario del Consejo, y no refleja el análisis técnico, la posición institucional ni el consenso de los miembros actuales de Conagua.

El ministro expresó que el Conagua fundamenta sus recomendaciones en estudios técnicos exhaustivos, consultas interinstitucionales amplias y criterios de sostenibilidad y uso equitativo del recurso hídrico.

NOTA ACLARATORIA

Ante recientes publicaciones y declaraciones que atribuyen al Consejo Nacional del Agua (CONAGUA), la elaboración de una propuesta para utilizar el Lago Bayano como fuente de

suministro para la operación del Canal de Panamá, el Gobierno Nacional considera… pic.twitter.com/T2AZVX76fx — Juan Carlos Orillac U (@JuanCOrillac) August 15, 2025

En tal sentido, el Gobierno expresó que cualquier postura oficial sobre posibles alternativas de abastecimiento de agua será comunicada una vez concluido el proceso de evaluación y en coordinación con las entidades competentes del Estado.