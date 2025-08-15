Panamá, 15 de agosto del 2025

    Recurso hídrico

    Consejo Nacional del Agua no ha recomendado usar el Lago de Bayano para abastecer el Canal de Panamá

    Katiuska Hernández
    Una embarcación transita por el Lago Gatún, reservorio para operación del Canal de Panamá. Archivo

    El Consejo Nacional del Agua (Conagua) no ha elaborado, evaluado ni recomendado ningún proyecto para utilizar el Lago Bayano como fuente de abastecimiento para las operaciones del Canal de Panamá.

    Así lo informó el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, al explicar que la iniciativa divulgada en algunos medios y foros fue presentada a título personal por un exfuncionario del Consejo, y no refleja el análisis técnico, la posición institucional ni el consenso de los miembros actuales de Conagua.

    El ministro expresó que el Conagua fundamenta sus recomendaciones en estudios técnicos exhaustivos, consultas interinstitucionales amplias y criterios de sostenibilidad y uso equitativo del recurso hídrico.

    En tal sentido, el Gobierno expresó que cualquier postura oficial sobre posibles alternativas de abastecimiento de agua será comunicada una vez concluido el proceso de evaluación y en coordinación con las entidades competentes del Estado.

    La planta hidroeléctrica de Bayano. Archivo

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.


