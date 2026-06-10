Panamá, 11 de junio del 2026
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    Contrato

    Consorcio 116 Sertões logra la concesión de la principal ruta del noreste de Brasil

    EFE
    Consorcio 116 Sertões logra la concesión de la principal ruta del noreste de Brasil
    El corredor desempeñará un papel estratégico en la integración regional y el transporte de carga. EFE

    El Consorcio 116 Sertões, integrado por la empresa Nova Infra Invest, el fondo de inversión Galápagos y la constructora portuguesa Mota-Engil, se adjudicó la concesión de la Ruta de los Sertões (BR-116/324/BA/PE), uno de los principales corredores logísticos del noreste de Brasil.

    La Ruta de los Sertões conectará el municipio de Feira de Santana (Bahía) con Salgueiro (Pernambuco) a lo largo de más de 500 kilómetros de carretera que atraviesan 16 municipios.

    De acuerdo con Nova Infra Invest, el corredor desempeñará un papel estratégico en la integración regional y el transporte de carga, además de impulsar el desarrollo económico de las comunidades de su entorno, lo que, “consolida nuestra capacidad para invertir y operar activos estratégicos con una gobernanza sólida y una visión de largo plazo”, afirmó Paulo Melo, CEO de Nova Infra Invest.

    Inversión y detalles del proyecto

    La Ruta de los Sertões tendrá un plazo de concesión de 30 años y contempla inversiones cercanas a los 4,000 millones de reales (unos 792 millones de dólares), destinadas a la modernización de la infraestructura vial, la mejora de los estándares de seguridad y el incremento de la capacidad operativa de la carretera.

    Nova Infra Invest destacó el impacto social y ambiental del proyecto, con el que se prevé una reducción significativa de los accidentes de tráfico, mejoras en las operaciones logísticas de la región y una disminución de las emisiones de CO₂.

    Asimismo, durante su ejecución, la concesión tiene el potencial de generar cerca de 60.000 empleos directos, indirectos e inducidos, lo que la consolida como uno de los proyectos de infraestructura más relevantes del noreste brasileño.

    EFE

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