Consorcio liderado por BlackRock y EQT acuerda compra de AES por $33,400 millones

El consorcio Global Infrastructure Partners (GIP), propiedad de BlackRock, y la firma sueca de capital privado EQT Infrastructure VI Fund (EQT) llegaron este lunes a un acuerdo para adquirir −por $33,400 millones− a la estadounidense AES Corp., multinacional dedicada a la generación y distribución de energía eléctrica.

La operación es considerada una de las mayores adquisiciones en el sector energético y en el ámbito de la infraestructura.

Con este acuerdo, el consorcio adquirirá AES por $15 por acción en efectivo, lo que representa un valor total del capital accionario de $10,700 millones.

“Tras llevar a cabo un riguroso análisis de alternativas estratégicas, la Junta Directiva de AES determinó que esta transacción con el consorcio maximiza el valor para los accionistas y ofrece un valor atractivo en efectivo”, dijo Jay Morse, presidente de la junta directiva de AES.

La transacción, valorada en $33,400 millones, incluye —según datos hasta 2025— alrededor de $29,000 millones en deuda.

Para Bayo Ogunlesi, presidente y director ejecutivo de Global Infrastructure Partners, parte de BlackRock, AES es una empresa líder en el negocio de generación y suministro de energía, con una larga y reconocida trayectoria.

“Es un líder en generación competitiva y, en un contexto en el que se requieren inversiones significativas en nueva capacidad de generación, transmisión y distribución eléctrica, especialmente en Estados Unidos, esperamos utilizar la experiencia de GIP en inversión en infraestructura energética, así como nuestras capacidades operativas, para acelerar el compromiso de AES de atender las necesidades del mercado con energía asequible, segura y confiable”, agregó.

AES opera plantas de energía, represas y centrales hidroeléctricas en Estados Unidos y en 13 países, incluido Panamá.

En el país, AES cuenta con una subsidiaria llamada AES Panamá, que opera como empresa mixta, ya que el Estado panameño posee el 49% de sus acciones.

La compañía tiene en operación 1,216 MW de capacidad instalada, de los cuales 835 MW corresponden a energía 100% renovable, proveniente de cinco plantas hidroeléctricas: Changuinola (Bocas del Toro), Los Valles, La Estrella y Estí (Chiriquí) y Bayano (provincia de Panamá).

Además, posee siete parques solares y un parque eólico. Igualmente, es propietaria de la planta de gas natural AES Colón y tiene participación en la planta de Gatún, cuyos accionistas son InterEnergy Group Ltd. (51%) y AES Panamá (49%).

La empresa opera en Panamá desde 1999, registra inversiones por el orden de $3,400 millones y genera cerca de 300 empleos.