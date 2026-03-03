Panamá, 03 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    SECTOR ENERGÉTICO

    Consorcio liderado por BlackRock y EQT acuerda compra de AES por $33,400 millones

    José González Pinilla
    Consorcio liderado por BlackRock y EQT acuerda compra de AES por $33,400 millones
    En el país, AES cuenta con una subsidiaria llamada AES Panamá, que opera como empresa mixta. Archivo

    El consorcio Global Infrastructure Partners (GIP), propiedad de BlackRock, y la firma sueca de capital privado EQT Infrastructure VI Fund (EQT) llegaron este lunes a un acuerdo para adquirir −por $33,400 millones− a la estadounidense AES Corp., multinacional dedicada a la generación y distribución de energía eléctrica.

    La operación es considerada una de las mayores adquisiciones en el sector energético y en el ámbito de la infraestructura.

    Con este acuerdo, el consorcio adquirirá AES por $15 por acción en efectivo, lo que representa un valor total del capital accionario de $10,700 millones.

    “Tras llevar a cabo un riguroso análisis de alternativas estratégicas, la Junta Directiva de AES determinó que esta transacción con el consorcio maximiza el valor para los accionistas y ofrece un valor atractivo en efectivo”, dijo Jay Morse, presidente de la junta directiva de AES.

    La transacción, valorada en $33,400 millones, incluye —según datos hasta 2025— alrededor de $29,000 millones en deuda.

    Para Bayo Ogunlesi, presidente y director ejecutivo de Global Infrastructure Partners, parte de BlackRock, AES es una empresa líder en el negocio de generación y suministro de energía, con una larga y reconocida trayectoria.

    “Es un líder en generación competitiva y, en un contexto en el que se requieren inversiones significativas en nueva capacidad de generación, transmisión y distribución eléctrica, especialmente en Estados Unidos, esperamos utilizar la experiencia de GIP en inversión en infraestructura energética, así como nuestras capacidades operativas, para acelerar el compromiso de AES de atender las necesidades del mercado con energía asequible, segura y confiable”, agregó.

    AES opera plantas de energía, represas y centrales hidroeléctricas en Estados Unidos y en 13 países, incluido Panamá.

    En el país, AES cuenta con una subsidiaria llamada AES Panamá, que opera como empresa mixta, ya que el Estado panameño posee el 49% de sus acciones.

    La compañía tiene en operación 1,216 MW de capacidad instalada, de los cuales 835 MW corresponden a energía 100% renovable, proveniente de cinco plantas hidroeléctricas: Changuinola (Bocas del Toro), Los Valles, La Estrella y Estí (Chiriquí) y Bayano (provincia de Panamá).

    Además, posee siete parques solares y un parque eólico. Igualmente, es propietaria de la planta de gas natural AES Colón y tiene participación en la planta de Gatún, cuyos accionistas son InterEnergy Group Ltd. (51%) y AES Panamá (49%).

    La empresa opera en Panamá desde 1999, registra inversiones por el orden de $3,400 millones y genera cerca de 300 empleos.

    José González Pinilla

    Editor

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Cuatro mísiles iraníes alcanzaron el portaaviones Abraham Lincoln, según agencia iraní. Leer más
    • Meduca cierra la UPAM tras detectar información ‘falsa’ y años de incumplimientos. Leer más
    • Por qué el abogado del Ministerio de Seguridad pidió absolver a Juan Antonio Niño en el caso Odebrecht. Leer más
    • Papadimitriu culpa a sus padres y De Lima niega vínculos con testaferros en juicio Odebrecht. Leer más
    • Graduandos de 31 colegios realizarán caravanas por el inicio del año lectivo 2026. Leer más
    • Retiran mesas y sillas de restaurantes que ocupaban ilegalmente las plazas del Casco Antiguo. Leer más
    • ‘Ningún partido se parece a otro, mis guerreros compitieron’: Dimas Ponce aplaude fortaleza mental de Oeste en victoria. Leer más