Consorcio Panamá Cuarto Puente abre vacantes para ingenieros y técnicos en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Consorcio Panamá Cuarto Puente mantiene abiertas varias vacantes laborales esta semana para profesionales interesados en formar parte del megaproyecto de infraestructura que conectará la capital panameña con la zona oeste del país.

Las posiciones activas pueden consultarse en la plataforma oficial del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, a través del portal www.empleospanama.gob.pa, donde se detallan los requisitos y perfiles técnicos de cada puesto.

Vacantes disponibles

Entre las oportunidades laborales disponibles se encuentran:

Ingeniero de Puente: Responsable del análisis, diseño y supervisión de estructuras, garantizando la seguridad, funcionalidad y cumplimiento de normas técnicas.

Ingeniero de Control de Costos y Planificación: Encargado del control técnico del progreso físico y financiero del proyecto, con dominio de la herramienta Primavera P6 .

Gerente de Calidad, Diseño y Auditoría: Supervisa el cumplimiento del Plan de Gestión de Calidad y coordina al personal de aseguramiento interno y externo.

Encargado de Intercambiadores: Coordina la construcción e instalación de intercambiadores, asegurando la calidad, seguridad y cumplimiento de planos.

Ingeniero de Sitio: Supervisa y controla las actividades en obra, garantizando el cumplimiento del cronograma, presupuesto y normas de seguridad.

Encargado de Viaductos: Planifica y lidera la ejecución de los trabajos relacionados con los viaductos del proyecto.

Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional (bilingüe): Promueve una cultura de seguridad en todas las etapas del proyecto.

Ingeniero Estructural: Diseña y supervisa estructuras seguras y eficientes, garantizando el cumplimiento de normativas locales e internacionales.

Además, se ofrecen puestos para Traductor inglés–mandarín–español, Supervisor de Calidad e Inspector de Seguridad.

El Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá es uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país, cuya entrega total está proyectada para 2028.