Consorcio Panamá Cuarto Puente anuncia nuevas plazas laborales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Consorcio Panamá Cuarto Puente anunció esta semana nuevas vacantes laborales como parte de los trabajos asociados a la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país.

De acuerdo con la información oficial, las vacantes disponibles incluyen posiciones técnicas, administrativas y especializadas, entre ellas:

+ Asistente de finanzas

+ Supervisor técnico de seguridad ocupacional

+Ingeniero de campo

+ Ingeniero de calidad

+ Encargado de intercambiadores

+ Ingeniero de sitio

+ Encargado de viaductos

+ Supervisor de seguridad y salud ocupacional bilingüe

+ Traductor inglés–mandarín–español

+ Gerente de calidad, diseño y auditoría

+ Topógrafo

+ Ingeniero estructural

+ Ingeniero de puentes

+ Ingeniero de control de costos y planificación

Las personas interesadas pueden consultar los requisitos y postularse a través de la plataforma oficial del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

Actualmente, el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá registra un 30 % de avance general, con 25 frentes de trabajo activos y la generación de hasta 3,700 empleos directos. La obra se ejecuta de manera simultánea en dos frentes: el Este, en Balboa, y el Oeste, en Farfán.