Cuarto Puente de Panamá ofrece vacantes clave para ingenieros y más

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Consorcio Panamá Cuarto Puente informó sobre las vacantes activas disponibles durante esta semana, en el marco del proyecto de construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.

Posiciones disponibles:

Ingeniero de oficina técnica

Traductor mandarín–inglés–español

Inspector de seguridad

Supervisor de seguridad y salud ocupacional bilingüe

Supervisor ambiental

Encargado de intercambiadores

Ingeniero de control de calidad

Ingeniero de sitio

Encargado de viaductos

Traductor

Ingeniero civil idóneo

Asistente de compras

Diseñador estructural

Los interesados pueden consultar la descripción de cada puesto, responsabilidades y requisitos, así como postular en línea a través del portal Empleos Panamá, del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

El Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá es uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país, diseñado para aliviar el tráfico vehicular en Panamá Oeste.

Se trata de un puente atirantado de acero y concreto de tres tramos, con una longitud de 965 metros y una torre en forma de “H” de 186 metros de altura. Tendrá 36.87 metros de ancho y una altura libre de 75 metros para garantizar la navegación por el Canal. Su fundación se construye con pilotes perforados de dos metros de diámetro y cabezales rectangulares de gran envergadura.

El costo total del proyecto, que incluye diseño, construcción y financiamiento, asciende a 2,137 millones de dólares.