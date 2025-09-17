Cuarto Puente de Panamá ofrece vacantes clave para ingenieros y más

El Consorcio Panamá Cuarto Puente informó sobre las vacantes activas disponibles durante esta semana, en el marco del proyecto de construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.
Posiciones disponibles:
Ingeniero de oficina técnica
Traductor mandarín–inglés–español
Inspector de seguridad
Supervisor de seguridad y salud ocupacional bilingüe
Supervisor ambiental
Encargado de intercambiadores
Ingeniero de control de calidad
Ingeniero de sitio
Encargado de viaductos
Traductor
Ingeniero civil idóneo
Asistente de compras
Diseñador estructural
Los interesados pueden consultar la descripción de cada puesto, responsabilidades y requisitos, así como postular en línea a través del portal Empleos Panamá, del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.
El Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá es uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país, diseñado para aliviar el tráfico vehicular en Panamá Oeste.
Se trata de un puente atirantado de acero y concreto de tres tramos, con una longitud de 965 metros y una torre en forma de “H” de 186 metros de altura. Tendrá 36.87 metros de ancho y una altura libre de 75 metros para garantizar la navegación por el Canal. Su fundación se construye con pilotes perforados de dos metros de diámetro y cabezales rectangulares de gran envergadura.
El costo total del proyecto, que incluye diseño, construcción y financiamiento, asciende a 2,137 millones de dólares.