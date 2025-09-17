Panamá, 17 de septiembre del 2025

    EMPLEO

    Cuarto Puente de Panamá ofrece vacantes clave para ingenieros y más

    Getzalette Reyes
    El cuarto puente constituye uno de los proyectos de construcción y ampliación de carreteras, diseñados para aliviar el pesado tráfico vehicular en Panamá Oeste. Cortesía

    El Consorcio Panamá Cuarto Puente informó sobre las vacantes activas disponibles durante esta semana, en el marco del proyecto de construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.

    Posiciones disponibles:

    • Ingeniero de oficina técnica

    • Traductor mandarín–inglés–español

    • Inspector de seguridad

    • Supervisor de seguridad y salud ocupacional bilingüe

    • Supervisor ambiental

    • Encargado de intercambiadores

    • Ingeniero de control de calidad

    • Ingeniero de sitio

    • Encargado de viaductos

    • Traductor

    • Ingeniero civil idóneo

    • Asistente de compras

    • Diseñador estructural

    Los interesados pueden consultar la descripción de cada puesto, responsabilidades y requisitos, así como postular en línea a través del portal Empleos Panamá, del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

    El Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá es uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país, diseñado para aliviar el tráfico vehicular en Panamá Oeste.

    Se trata de un puente atirantado de acero y concreto de tres tramos, con una longitud de 965 metros y una torre en forma de “H” de 186 metros de altura. Tendrá 36.87 metros de ancho y una altura libre de 75 metros para garantizar la navegación por el Canal. Su fundación se construye con pilotes perforados de dos metros de diámetro y cabezales rectangulares de gran envergadura.

    El costo total del proyecto, que incluye diseño, construcción y financiamiento, asciende a 2,137 millones de dólares.

