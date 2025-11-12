Panamá, 13 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    CARRETERA

    Constructora Ininco será la encargada del proyecto Ruta del Café en Boquete por $25.9 millones

    José González Pinilla
    Constructora Ininco será la encargada del proyecto Ruta del Café en Boquete por $25.9 millones
    Ruta de Café en Boquete.

    La empresa Ininco, S.A. será la responsable de la rehabilitación de la Ruta del Café en el distrito de Boquete, uno de los principales destinos turísticos de la provincia de Chiriquí, por un costo de $25.9 millones.

    El Ministerio de Obras Públicas (MOP) adjudicó este contrato el pasado 31 de octubre a la empresa, luego de un proceso de licitación pública en el que participaron otras dos constructoras: Bagatrac, S.A., que presentó una propuesta por $27.8 millones, y el Consorcio CT Ruta del Café, conformado por Constructora Urbana, S.A. y Toronto Global Holdings Corp., con una oferta de $29.4 millones.

    Tras la evaluación técnica y económica realizada por la comisión evaluadora, Ininco, S.A. obtuvo la mejor calificación, con una puntuación de 100. Bagatrac, S.A. alcanzó 97.25 puntos, mientras que el Consorcio CT Ruta del Café obtuvo 87.23.

    El proyecto será ejecutado bajo la modalidad de licitación pública “llave en mano”, e incluye el diseño, construcción, rehabilitación y mantenimiento de varias calles importantes del distrito de Boquete, con una longitud total aproximada de 25.2 kilómetros.

    La iniciativa busca mejorar la conectividad y la movilidad interna del distrito, lo que beneficiará al turismo, la producción cafetalera y la calidad de vida de los residentes.

    Entre los tramos que serán rehabilitados se incluyen:

    • Vía Volcancito, desde Alto Boquete hasta la intersección con la vía El Salto (9.49 km).

    • Vía El Salto, desde la intersección con Volcancito hasta la Avenida Centenario en Bajo Boquete (6.47 km).

    • Vía de Jaramillo Arriba a Jaramillo Abajo (5.89 km).

    • Vía de Jaramillo Centro a Bajo Boquete, a través del puente Bailey (0.87 km).

    • Conexión de la vía El Salto con la vía hacia Alto Quiel (2.48 km).

    El MOP destacó que con este proyecto se busca consolidar la “Ruta del Café” como un corredor vial seguro y eficiente, que potencie la economía local y facilite el acceso a una de las regiones más visitadas de Panamá.

    Adjuntos

    Adjudicacion de la Ruta del Cafe.pdf

    José González Pinilla

    Editor

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Decomisan cerca de 13.5 toneladas de droga en aguas del Pacífico panameño; la carga está valorada en $2 millones. Leer más
    • IMA: lugares y horario de las Agroferias para este jueves 13 de noviembre. Leer más
    • Las agroferias del IMA se reactivan este miércoles 12 de noviembre; estos son los puntos de venta. Leer más
    • Agua para ricos, agua para pobres: así se bebe en La Villa. Leer más
    • Maduro asegura que María Corina Machado se está preparando para irse de Venezuela. Leer más
    • Caso por presunto enriquecimiento injustificado contra Gaby Carrizo aún no ha llegado al Ministerio Público, afirma el procurador. Leer más
    • Aumenta el costo de los cuatro aviones ‘Super Tucano’: Gobierno pagará $8 millones más. Leer más