Constructora Ininco será la encargada del proyecto Ruta del Café en Boquete por $25.9 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La empresa Ininco, S.A. será la responsable de la rehabilitación de la Ruta del Café en el distrito de Boquete, uno de los principales destinos turísticos de la provincia de Chiriquí, por un costo de $25.9 millones.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) adjudicó este contrato el pasado 31 de octubre a la empresa, luego de un proceso de licitación pública en el que participaron otras dos constructoras: Bagatrac, S.A., que presentó una propuesta por $27.8 millones, y el Consorcio CT Ruta del Café, conformado por Constructora Urbana, S.A. y Toronto Global Holdings Corp., con una oferta de $29.4 millones.

Tras la evaluación técnica y económica realizada por la comisión evaluadora, Ininco, S.A. obtuvo la mejor calificación, con una puntuación de 100. Bagatrac, S.A. alcanzó 97.25 puntos, mientras que el Consorcio CT Ruta del Café obtuvo 87.23.

El proyecto será ejecutado bajo la modalidad de licitación pública “llave en mano”, e incluye el diseño, construcción, rehabilitación y mantenimiento de varias calles importantes del distrito de Boquete, con una longitud total aproximada de 25.2 kilómetros.

La iniciativa busca mejorar la conectividad y la movilidad interna del distrito, lo que beneficiará al turismo, la producción cafetalera y la calidad de vida de los residentes.

Entre los tramos que serán rehabilitados se incluyen:

Vía Volcancito, desde Alto Boquete hasta la intersección con la vía El Salto (9.49 km).

Vía El Salto, desde la intersección con Volcancito hasta la Avenida Centenario en Bajo Boquete (6.47 km).

Vía de Jaramillo Arriba a Jaramillo Abajo (5.89 km).

Vía de Jaramillo Centro a Bajo Boquete, a través del puente Bailey (0.87 km).

Conexión de la vía El Salto con la vía hacia Alto Quiel (2.48 km).

El MOP destacó que con este proyecto se busca consolidar la “Ruta del Café” como un corredor vial seguro y eficiente, que potencie la economía local y facilite el acceso a una de las regiones más visitadas de Panamá.