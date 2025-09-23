Consulte aquí las oportunidades laborales en el Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Consorcio Panamá Cuarto Puente anunció las vacantes activas para esta semana, disponibles a través de la plataforma digital del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

Entre los puestos requeridos destacan:

Ingeniero de oficina técnica

Traductor mandarín-inglés-español

Inspector de seguridad

Supervisor de seguridad y salud ocupacional bilingüe

Supervisor ambiental

Encargado de intercambiadores

Ingeniero de control de calidad

Ingeniero de sitio

Encargado de viaductos

Traductor

Ingeniero civil idóneo

Asistente de compras

Diseñador estructural

Los interesados pueden consultar los requisitos, responsabilidades y descripción de cada puesto ingresando a la página oficial de Mitradel: empleospanama.gob.pa. Hay 20 vacantes disponibles en este momento.

Este megaproyecto contempla la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá. Se proyecta su entrega total para el año 2028.