Panamá, 23 de septiembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    EMPLEO

    Consulte aquí las oportunidades laborales en el Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá

    Getzalette Reyes
    El Consorcio Panamá Cuarto Puente anunció las vacantes activas para esta semana, disponibles a través de la plataforma digital del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

    MOP sustenta presupuesto 2026: el cuarto puente absorbe la mayor inversión

    Entre los puestos requeridos destacan:

    • Ingeniero de oficina técnica

    • Traductor mandarín-inglés-español

    • Inspector de seguridad

    • Supervisor de seguridad y salud ocupacional bilingüe

    • Supervisor ambiental

    • Encargado de intercambiadores

    • Ingeniero de control de calidad

    • Ingeniero de sitio

    • Encargado de viaductos

    • Traductor

    • Ingeniero civil idóneo

    • Asistente de compras

    • Diseñador estructural

    Los interesados pueden consultar los requisitos, responsabilidades y descripción de cada puesto ingresando a la página oficial de Mitradel: empleospanama.gob.pa. Hay 20 vacantes disponibles en este momento.

    Este megaproyecto contempla la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá. Se proyecta su entrega total para el año 2028.

    Getzalette Reyes

    Portadista

