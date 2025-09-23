Consulte aquí las oportunidades laborales en el Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá

El Consorcio Panamá Cuarto Puente anunció las vacantes activas para esta semana, disponibles a través de la plataforma digital del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).
Entre los puestos requeridos destacan:
Ingeniero de oficina técnica
Traductor mandarín-inglés-español
Inspector de seguridad
Supervisor de seguridad y salud ocupacional bilingüe
Supervisor ambiental
Encargado de intercambiadores
Ingeniero de control de calidad
Ingeniero de sitio
Encargado de viaductos
Traductor
Ingeniero civil idóneo
Asistente de compras
Diseñador estructural
Los interesados pueden consultar los requisitos, responsabilidades y descripción de cada puesto ingresando a la página oficial de Mitradel: empleospanama.gob.pa. Hay 20 vacantes disponibles en este momento.
Este megaproyecto contempla la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá. Se proyecta su entrega total para el año 2028.